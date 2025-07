Experto analizó la tragedia en Miami: "Hay que manejar en forma defensiva"

Un trágico accidente en la Bahía de Biscayne ha dejado a la comunidad náutica conmocionada. La colisión entre una barcaza y un velero con varios niños a bordo ha generado un debate sobre la seguridad en la navegación y la responsabilidad de los capitanes. Daniel Díaz, experto en náutica y residente en Estados Unidos desde hace 42 años, ofreció en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, su perspectiva sobre lo sucedido.

Según Díaz, la barcaza involucrada no tenía propulsión propia y era empujada por un bote piloto. "El que conduce está bien atrás de todo, cree que está alto, pero no suficientemente alto como para ver justo adelante", explicó, señalando que la visibilidad se obstruye por la grúa y los troncos que transporta. "Es muy complicado", añadió.

La capitana del velero, una joven de 19 años, probablemente con experiencia, pudo no haber anticipado la presencia de la barcaza en un área que no es habitual para embarcaciones grandes. "Ella estaba en un lugar técnicamente seguro, donde no hay olas", comentó Díaz. Sin embargo, la falta de viento podría haber reducido la maniobrabilidad del velero, complicando la situación. "Al no tener viento, no podés hacer nada, estás librado a la corriente", destacó.

Díaz enfatizó que la responsabilidad en este tipo de accidentes es compartida. "El capitán de cada barco es responsable de su tripulación", afirmó, y agregó que "uno tiene que manejar en forma defensiva". A pesar de la experiencia de la joven capitana, Díaz se preguntó: "¿Cómo no la vio?", sugiriendo que la falta de atención podría haber contribuido al accidente.

El experto también criticó la falta de regulación en la navegación en Florida, donde no se exige un carnet de timonel. "Es gravísimo que esté pasando", sostuvo, resaltando que cualquier persona puede salir a navegar sin la preparación necesaria. "Esto es una combinación horrible: cero experiencia, poco uso del vehículo, sumado al alcohol", advirtió.

El accidente ha dejado a la comunidad reflexionando sobre la seguridad en el agua y la necesidad de una mejor educación náutica. "Es una gran desgracia lo que pasó", concluyó Díaz, mientras la investigación continúa para determinar las responsabilidades exactas.

Entrevista de Alberto Lotuf.