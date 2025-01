Durán Barba: "Cristina es la principal ayuda de Milei"

Jaime Durán Barba, consultor y asesor político, analizó la coyuntura argentina, la imagen del presidente Javier Milei, el rol de Cristina Kirchner y la caída de Mauricio Macri y el PRO. También hizo hincapié en las palabras del mandatario en el Foro de Davos, su crítica a las cuestiones de género y lo que podrían costarle en términos electorales.

“Es todo muy contradictorio, como lo es el proceso norteamericano. Milei tuvo éxito con manejos económicos en algunas cosas, pero cuando va a un foro económico como el de Davos, lanza un discurso oscurantista que provoca una marcha en su contra. ¿Para qué hace eso y por qué lo hace? No es la persona indicada para hablar de la moral de la resurrección católica de hace siglos”, dijo Durán Barba en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

“Cristina es la principal ayuda de Milei. En agosto y septiembre Milei iba cayendo. ¿Cuándo resucita? Con la marcha de solidaridad con las universidades y apareció Cristina. Estaban yendo personas del PRO y de mayor edad, vieron eso y dijeron ‘con tal de que ella no vuelva, apoyo a Milei’. Solo los que se reinventan, como Lula en Brasil, pueden subsistir”, precisó el experto.

Milei y Macri

Durán Barba se refirió a los vaivenes del PRO y sostuvo: “Cuando se fundó el partido junto a Mauricio estaba Vidal, Peña, Larreta. Eran interesantes y se iniciaban en la política con poca posibilidad de tener éxito. En 2025 Mauricio armó un excelente equipo. Primero pensó en la jefatura de la Ciudad de Buenos Aires para apuntar a la presidencia. En las elecciones intermedias tuvo enormes éxitos. Ese enorme proyecto funcionó bien hasta la derrota de 2019, que fue muy buena: Mauricio quedó con 41 por ciento de los votos. Hubo una conducción equivocada y un menosprecio de las posibilidades de Milei”.

“Les devoraron la bandera del cambio. Milei es un Macri.2. El mejor candidato es el que menos le gusta a mi abuelita. Nosotros intencionalmente buscábamos cosas fuera de la lógica normal. Ese fue el Macri que no paró de ganar elecciones de 2005 a 2015. Ahora el PRO está siendo devorado”, lamentó.

Y afirmó: “Milei tiene un temperamento de no retroceder. Es posible que insista en la misma dirección, y si lo hace es posible que tenga un problema electoral. El fenómeno Milei es unipersonal, por eso las dificultades de alianza con Macri. No pueden compartir un sistema, se lo dije a Mauricio hace más de un año. Milei tiene una personalidad muy fuerte, él es el que tiene los votos. El mileísmo es Milei. Karina tiene cierta popularidad, pero no tiene ni de lejos la imagen que tiene Milei”.

Seguridad, economía y cambios

El consultor puso el foco en el discurso de Milei en Davos, que le costó afrontar una marcha “antifascista” que tendrá lugar este sábado. “Argentina no es el peor ni el más pobre país de Latinoamérica. No está en su peor momento de la historia. La situación es más complicada que la economía. No es posible que un dirigente moderno tenga lados de falta de permisividad frente a las minorías. En Estados Unidos las luchas civiles contra el racismo fueron muy grandes. Con esa mirada, Milei irá contra una población que lo apoya, que son los jóvenes. Milei metió la pata mal con el discurso en Davos”, sentenció.

Y complementó: “La seguridad es importante, pero lo de Bukele es una exageración. El Salvador es el país más chico de América Latina y estaba controlado por las bandas de delincuentes. En el resto del continente hay problemas de seguridad sin duda. El de los piqueteros en Argentina era un problema terrible, los piqueteros eran dueños de Buenos Aires. En eso Patricia Bullrich tuvo un acierto, al sacarlos de la ciudad. eso la posicionó para ser una buena candidata a la jefatura de gobierno porteño. Pero los delincuentes también tienen derechos humanos. Hay que reeducar y reinsertar a los delincuentes en la sociedad”.

En cuanto al futuro político, Durán Barba aseveró: “Hay que reinventarse, porque el mundo es otro. Es el de la inteligencia artificial, la computación cuántica. Es un mundo en el que la vieja discusión no tiene sentido. Las viejas discusiones de los políticos no tienen sentido. Tienen chances los nuevos y los que se reinventan. No hay vuelta al pasado”.

Por otro lado, analizó las elecciones en Ecuador y manifestó: “Novoa es particular, se preparó para ser Presidente haciendo todo lo que debía académicamente. Es el presidente electo más joven de la historia ecuatoriana. Ni de lejos es parecido a Milei. Es parco, pero evidentemente es distinto. Su fuerza es que lo ves en la televisión y es un joven que habla de cosas distintas, no tiene nada que ver con la política tradicional. La candidata de Correa envejeció con su discurso. Correa fue el primero en felicitar el fraude de Maduro. Novoa puede ganar en primera vuelta”.