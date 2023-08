Durán Barba, sobre la oposición: "Milei les arrebató la bandera del cambio"

Javier Milei se posicionó sorpresivamente como el ganador de las PASO. Desde ese momento, los analistas intentan explicar el fenómeno libertario y el posible resultado que podría darse en las elecciones generales del 22 de octubre.

En esa línea, Jaime Durán Barba, consultor y asesor político, analizó los resultados electorales y las posturas de cada candidato, y planteó: “Bullrich debe rediseñar la estrategia, debe recuperar elementos que fueron eficientes para que el PRO gane. Juntos por el Cambio era el cambio. Milei les arrebató la bandera del cambio”.

En Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, amplió su visión sobre una posible segunda vuelta. “Es un proceso abierto, pero Milei tiene muy buenas oportunidades. Después de las PASO es quien capitalizó toda la conversación política. En una segunda vuelta con Bullrich, el oficialismo decide al nuevo Presidente. Siempre decide el que sale de la carrera. Y es difícil que los peronistas voten a Bullrich. Si Milei va con Massa, los votantes de Bullrich es más probable que voten por Milei”, auguró.

Y profundizó: “El de Milei es un fenómeno que se da en el continente. Es el de Boric en Chile, el de Castillo en Perú. Esto nació con internet, los partidos tradicionales se hicieron pedazo. Y asoman estos dirigentes con gran fuerza para ganar elecciones, no para gobernar”.

“Es una equivocación pensar en que Milei tiene votos por ideología. Lo votan quienes no están de acuerdo con sus tesis. Al igual que pasó con Boric y Castillo. Y pasó con Trump en Estados Unidos. Milei es un espectáculo, hace bien sus cosas, comunica bien, pero no tiene que ver con ideología. No hay coincidencia ideológica, Macri está equivocado al pensar eso”, sostuvo.

Crisis de partidos tradicionales y el fenómeno Milei

Durán Barba integró diferentes experiencias gubernamentales en Latinoamérica para explicar las distintas variantes de populismo.

“El populismo de izquierda, derecha, son todas tendencias autoritarias. Esto tenía raíz en Correa, Chávez. Eran de izquierda, pero autoritarios. La crisis de los partidos tradicionales nos lleva a esto, junto con la revolución digital. Son sociedades horizontales que generan caos en todo el mundo. Es una nueva sociedad, una nueva mente”, advirtió.

En ese sentido, destacó: “Milei tiene un temperamento fuerte. El Presidente tiende a prescindir de quien lo llevó hasta ahí. Pasó con Kirchner, que fue un invento de Duhalde. Milei prescindirá de Macri si gobierna. En política nadie está terminado, pero pasó el tiempo del liderazgo de Macri. Hay una caducidad generacional”.

El experto dijo que actualmente “ser diferente explica el éxito de los candidatos” y agregó: “Milei parece más joven de lo que es. Moviliza físicamente a la gente. Es típico de los nuevos dirigentes. Pero el mundo es ingobernable. Lo que viene es el caos”.