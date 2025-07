Denunciante que frenó la cremación de "Locomotora": "Luchamos contra la mentira"

El abogado de la familia de la campeona de boxeo Alejandra "Locomotora" Oliveras confirmó que la cremación de sus restos ha sido suspendida debido a una denuncia presentada por el mendocino Sergio Parodi, un fisicoculturista que busca que se realice una autopsia judicial. Parodi sostuvo que hay indicios de que Oliveras pudo haber consumido anabólicos.

Investigan la muerte de "Locomotora": "El denunciante quiere 5 minutos de fama" Luis Hilbert, abogado de la familia de "Locomotora", desestimó la acusación por la que se frenó la cremación de la exboxeadora. "Esto es un disparate", aseguró a Cadena 3 Rosario. Alejandro, hijo de la exboxeadora, calificó como "invasivo" el proceso judicial que se está desarrollando.

En Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, Parodi expresó: "Nuestra lucha es contra la muerte, contra la droga, contra la mafia, contra la hipocresía y contra la mentira". Aseguró que "el que me diga que no sospecha del cuerpo de la locomotora está mintiendo porque ese cuerpo habla por sí solo". Además, afirmó que ha investigado el tema durante 30 años y que su intención no es buscar notoriedad, sino concientizar sobre el uso de esteroides en el deporte.

El abogado de la familia, Luis Hilbert, descalificó a Parodi, llamándolo "un denunciador serial" que busca "cinco minutos de fama". En respuesta, Parodi argumentó: "Yo respeto el dolor de la familia, pero esto no es nada personal". También enfatizó que el problema de los esteroides es más amplio y afecta a muchas familias, señalando que "Alejandra fue una víctima, como tantas otras".

Parodi subrayó que el suministro de anabólicos es ilegal en Argentina y que muchas muertes han resultado de su uso. "¿Sabes la cantidad de chicos que están muriendo y han muerto por esto? Y nadie dice nada", agregó. En relación a la situación de Oliveras, Parodi afirmó que el cambio en su cuerpo es "dramático" y que es evidente que hubo un uso de sustancias prohibidas.

A pesar de no haber conocido a Oliveras en vida ni tener acceso a su historia clínica, Parodi sostiene que su denuncia es válida y necesaria. "Estamos hablando de algo muy fuerte. Las familias se han quedado con... esto es gigante", concluyó.

