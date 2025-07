Del diario al café, o las dos cosas: canillitas se reconvierten en Rosario

La Municipalidad de Rosario implementó una nueva iniciativa que busca reconvertir los puestos de diarios en espacios multifuncionales, incluyendo la venta de café al paso. Esta decisión surgió ante la disminución en la venta de diarios y la necesidad de ofrecer alternativas económicas a los canillitas, quienes enfrentan un panorama complicado.

Osvaldo Bunetta, secretario general de los Canillitas de Rosario, explicó en Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario que la idea no es competir con los bares tradicionales. “Nosotros somos los más interesados de que ese problema no suceda. Se hizo con la intención de una alternativa. No de competir con nadie ni que sea una aventura comercial de alguno”, aseguró.

Buen día, Argentina Una necesidad constante. Café, diarios y reinvención: ¿qué hacen hoy los canillitas? En 2025, los vendedores de diarios y revistas enfrentan el desafío de adaptarse a un entorno donde el papel pierde terreno. Historias como la de Gastón muestran cómo reinventarse se convierte en una necesidad vital en la Argentina actual.

La propuesta incluye la posibilidad de vender café en condiciones que no interfieran con la actividad de los bares, con precios accesibles para los consumidores.

“Un café al paso podría costar entre 3.000 y 4.000 pesos, algo que no se compararía con el precio de un café en un bar, que ronda los 2.000 pesos”, detalló el canillita. Dijo además que la venta de café tiene como objetivo atraer a quienes no pueden costear un servicio en un bar, y así fomentar la lectura de diarios entre los transeúntes.

La situación actual de los canillitas es crítica, con ventas que no superan los 15 diarios por día. “El diario ha dejado de venderse. La gente no lee”, lamenta Buneta, quien considera que el auge de las redes sociales ha afectado la forma en que las personas consumen información. “Es un desastre la manipulación mental que nos está llevando a no leer más”, agregó.

La propuesta de incorporar la venta de café se enmarca en un contexto de necesidad económica. “Vivimos con los juguetes y las colecciones de revistas, que son lo que nos permite seguir adelante”, explicó el dirigente gremial. “Ojalá que hubiera una campaña en la escuela primaria para que los chicos lean, que no se manejen digitalmente”, concluyó.

La municipalidad deberá considerar las implicaciones de esta iniciativa, que busca no solo la supervivencia de los canillitas, sino también la promoción de la cultura de la lectura en un contexto de crisis económica.

Entrevista de Verónica Maslup.