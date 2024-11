Estudiantes sin ganas en la educación superior: "Hoy la lectura es intersticial"

Un debate surgió con fuerza en las últimas horas, en particular en redes sociales, sobre los intereses de la juventud en la educación superior, especialmente en el contexto de los estudiantes que inician sus carreras universitarias. Docentes de diversas disciplinas expresan su preocupación por la aparente falta de interés de los alumnos en temas de actualidad y en la materia que cursan.

La polémica se desató a partir de que una docente de Comunicación Social de la UBA, en un tuit, señaló: "Mis estudiantes no leen diarios, no escuchan radio, no miran programas de noticias ni siguen la coyuntura nacional. Yo no los entiendo y me enoja".

Mi estudiantes de Comunicación Social no leen diarios, no escuchan radio, no miran programas de noticias ni siguen la coyuntura nacional en X. Yo no los entiendo y me enoja. No se puede trabajar ni hablar casi de nada. Mi materia es: Análisis del Discurso de los Medios. — Susana (@susanawriting) November 5, 2024

Esta situación no es exclusiva de la comunicación. Otros docentes de Derecho, Psicología, Veterinaria y Letras también comparten experiencias similares. La queja recurrente es que los estudiantes parecen desinteresados en la lectura y en la comprensión de la realidad que rodea sus estudios. "Algunos se quejan de que les dan mucho para leer", comentó un docente, reflejando un sentimiento de frustración común entre sus colegas en esa misma publicación.

Para profundizar en este fenómeno, Pablo Urbaitel, licenciado en Ciencias de la Educación y docente de Sociología de la Educación en la Universidad Nacional de Rosario, aportó su perspectiva en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario. "Es importante no caer en la nostalgia de ''en mi época todo era mejor'', pero los conflictos intergeneracionales son una realidad", explicó.

El académico destacó que el acceso a la información ha cambiado y que los jóvenes tienden a consumir contenido de manera diferente, a menudo a través de plataformas digitales.

El docente señaló que "hoy la lectura es más intersticial" y que muchos jóvenes se informan a través de redes sociales, lo que puede llevar a una desconexión con los medios tradicionales. "Dudo que alguien que estudie Comunicación Social no se interese por la información", reflexionó Urbaitel, sugiriendo que el interés por la actualidad puede manifestarse de formas distintas.

También mencionó que la elección de carreras tradicionales está en crisis, y que los jóvenes enfrentan un contexto de incertidumbre respecto a sus futuros profesionales. "Hoy un médico o un trabajador asalariado no goza del mismo prestigio social que antes", comentó.

Esto, sumado a la velocidad con la que cambian las industrias, provoca un desconcierto generalizado entre los estudiantes.

El docente destacó que, aunque hay un cambio en las formas de acceder al conocimiento, "los sueños son constitutivos de la naturaleza humana". La búsqueda de sentido y propósito en la educación sigue presente, aunque las maneras de alcanzarlos sean diferentes. "La escuela intenta entretener, pero la crisis de transmisión de saber está debilitada", concluyó Urbaitel.

El diálogo sobre el interés de los jóvenes en la educación y su relación con la realidad contemporánea invita a una reflexión profunda sobre las dinámicas educativas actuales y los desafíos que enfrenta la enseñanza en el siglo XXI.

Entrevista de Lucas Correa y Cecilia Moro.