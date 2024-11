Confirman que el cuerpo de Sofía Delgado fue hallado "atado de pies y manos"

Este viernes a las 9.30, funcionarios policiales brindaron una conferencia de prensa para actualizar toda la información que surge del hallazgo del cuerpo de Sofía Delgado en un camino rural de Ricardone, Santa Fe. La joven de 20 años, que vivía en San Lorenzo, estaba desaparecida desde el miércoles 30 de octubre.

El subsecretario de Investigación Criminal de Santa Fe, Marcelo Albornoz, brindó declaraciones al móvil de Cadena 3 Rosario, en Siempre Juntos, y expresó: “Quiero destacar el trabajo de la Policía de Santa Fe, tanto la PDI como el personal de la seccional local, la unidad canina y los bomberos. Fue un desempeño muy profesional”.

El director de la Policía de Investigaciones (PDI), Natalio Marciani, indicó: “Tenemos cinco personas detenidas, dos mujeres y tres hombres. Todos conocían a la víctima. Desde el primer momento estamos trabajando. Llegamos al cuerpo por las tareas que veníamos llevando adelante”.

“El cuerpo estaba en un avanzado estado de putrefacción, dentro de un bolsón de los utilizados para trasladar arena, cubierto con un aislante térmico, estaba atado de pies y manos, vestido”, reveló.

Y marcó: “Cada detenido tiene un rol específico, ahora en eso trabaja el fiscal, no se puede revelar porque sería entorpecer la investigación. En total hicimos ocho allanamientos. Presumimos que participó más de una persona en el crimen”.

Por su parte, Gustavo Rapuzzi, a cargo de la Policía de San Lorenzo, sostuvo: “Tomamos la denuncia a dos días de la desaparición. Las averiguaciones se hicieron enseguida. En las cámaras se pudo establecer el recorrido del auto, no Sofía, se presume que estaba en el auto. No lo podemos acreditar, pero si dan positivas las pruebas en el baúl, supuestamente era ella”.

“Presumimos que el crimen no fue en el lugar del allanamiento donde había ropa con sangre. Hay que corroborar de quién era esa sangre, no se sabe si la campera era de ella. No tengo datos de que los detenidos tengan antecedentes en la Unidad Regional. Una parte de la familia sospechaba de Bevilacqua, otros de otras personas”, cerró.

Noelia Borletta, abogada de la familia Delgado, sumó: “Estamos más aliviados por el hallazgo, vine a felicitar a la policía por el trabajo que desarrollaron. Ahora es tiempo de esclarecer los hechos y ver las imputaciones. Queremos que Sofía tenga justicia. Falta saber si el encuentro con estas personas fue voluntario o no. La mamá me pidió que por favor hagamos justicia”.

“Las personas detenidas fueron señaladas por familiares. Hay que resaltar también el trabajo del fiscal Ortigoza, a pesar de idas y vueltas que hemos tenido. Sofía con dos de los detenidos tenía relación, con el primer detenido tenía un vínculo amoroso. Es probable que hayan participado ambos (el transportista y su amigo del taller) en el crimen”.