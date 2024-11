Claudina, mamá de Sofía Delgado: "Que se pudran en la cárcel, quiero justicia"

Claudina, la madre de Sofía Delgado –la joven que estuvo 15 días desaparecida y fue hallada muerta, atada de pies y manos-, habló con el móvil de Cadena 3 Rosario, en Siempre Juntos, tras reconocer el cuerpo de su hija en el Instituto Médico Legal (IML).

“Que se pudran en la cárcel estos hijos de re mil puta, no son personas. Hace más de 15 días que pido por mi hija. Quiero pedir justicia. Que intervenga el juez que tenga que hacerlo, que esto marque un precedente”, expresó.

Y manifestó: “No me importa si el tipo se drogaba, no me importa, quiero que se pudran en la cárcel todos los que estuvieron con mi hija esa noche”.

“No quiero libre a ninguno, no los conozco, espero no conocerlos. Lo único que pido es justicia. Que haya un precedente, no puede seguir pasando esto, ni en San Lorenzo ni en ninguna parte del país”, sostuvo, y concluyó: “Mi lucha recién empieza. ¿Cómo voy a bajar los brazos ahora? Esto no puede quedar así, es un desastre”.