Abogado de la familia de Delgado: "Habrá que determinar si fue un femicidio"

El abogado de la familia de Sofía Delgado, Fernando Virgili, habló en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, y dio detalles del hallazgo del cuerpo de la joven de 20 años, que estaba desaparecida desde el 30 de octubre.

“Había gente que no se animaba a hablar. Hay una zona allanada ayer donde se podría haber sabido esto, alguien habló o se quebraron los detenidos. Habrá que determinar si fue un femicidio. Teníamos la esperanza de que apareciera con vida”, expresó Virgili.

“Los medios de comunicación nos dieron una mano para este resultado. Ahora estamos tratando de analizar a todas las personas detenidas, para conocer el grado de participación. Teníamos algunos datos porque nos habían citado, y entendimos que eran momentos decisivos. Fuimos cautos”, indicó, y apuntó: “El hallazgo no se dio lejos del domicilio de Sofía, Ricardone está al lado de San Lorenzo. Tenemos un delito, ya podemos calificarlo”.

“La reunión con la familia fue tensa. Esta es una zona complicada. No podría decir si la familia está o no conforme, la Policía no tiene recursos. Formalmente nos constituiremos como querellantes en la causa”, avisó.