Abogado defensor del transportista: "Él manifiesta que no tiene nada que ver"

El caso Sofía Delgado tuvo novedades judiciales este martes: dos personas fueron detenidas en Pergamino, sospechadas por la desaparición de la joven de 20 años, vista por última vez el miércoles 30 de octubre. Los detenidos son una pareja, que será imputada en las próximas horas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Pablo Primavera, abogado de la pareja detenida, habló en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, y precisó: “Él es transportista del Cordón Industrial. Me entrevisté con ambos. Están incomunicados entre ellos. El masculino hace énfasis en que no tiene nada que ver con el crimen, sí tiene un vínculo previo, una relación eventual con la chica. Esta relación se daba a veces en el marco de algún consumo problemático de drogas. Era una relación amorosa. Y los detenidos son pareja, la mujer detenida está embarazada de 6 meses”.

“La detenida es oriunda de una localidad cercana a Pergamino, El Socorro. Ella se mudó por estudios terciarios. Por eso él viajaba, no era raro que lo hiciera. No es un elemento para considerar en el hecho, viajaba asiduamente”, describió, y sobre el hallazgo en el allanamiento en San Lorenzo, indicó: “La prenda con sangre, vuelvo al tema droga. Cuando él consumía, le sangraba la nariz. Recordó haber sangrado y cubrirse con esas prendas. Aparecen en un armario por la droga, se dan cosas que no tienen lógica”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Primavera, además, confirmó: “Él no sabe qué pasó con Sofía Delgado. Me dijo que tuvieron un contacto el día que ella desapareció, en horario nocturno. La vio ese día, intentó pasarla a buscar, pasó por su casa y se fue. La detenida estaba al tanto de la relación entre su pareja y la chica desaparecida, ella se lo hacía saber por redes sociales. Ella reside en Pergamino y no tuvo contactos ni en San Lorenzo ni en Puerto General San Martín”,

Y cerró: “Él seguía trabajando, se había desprendido de parte de su patrimonio por desprolijidades. Pero no hubo comportamientos anómalos ni ninguna cuestión. Su intención es recuperarse de su adicción. Previo a la detención mi defendido fue convocado por la Justicia y se presentó. Desconozco si el Peugeot 308 es de él o si fue usado por otra persona”.