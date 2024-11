Caso Sofía Delgado: "Necesito saber dónde está mi hija, vivo a pastillas"

El caso de Sofía Delgado, la joven desaparecida en San Lorenzo, motivó una nueva manifestación tras la detención de una pareja en allanamientos este martes. Sofía, de 26 años, salió de su casa en el barrio Díaz Vélez el 30 de octubre y no regresó.

La fiscalía decidió imputar a un hombre de 35 años y a una mujer de 29, quienes fueron encontrados en Pergamino. En el marco de la investigación, se han secuestrado dos celulares, discos rígidos y pendrives, los cuales serán analizados.

La madre de Sofía, Claudina, expresó su angustia al móvil de Cadena 3 Rosario durante la protesta: “Estoy destrozada. Necesito saber dónde está mi hija. Lo único que me interesa”.

“Han sido dos semanas donde el dato lo han tenido desde el minuto cero. No han hecho nada porque el allanamiento que hicieron ayer lo podían haber hecho hace dos semanas”, agregó.

La madre también mencionó que el detenido es conocido de Sofía: “Es lógico que porque si no, no se va a ir con alguien que no conoce. Pero nadie me dice nada”. En medio de la incertidumbre, Claudina pide apoyo a la población: “Hoy fue mi hija. Mañana puede ser la tuya”.

La manifestación convocada para las 19 horas busca acelerar la investigación y obtener respuestas sobre el paradero de Sofía.

La situación es crítica para la familia, que se siente desamparada: “No puedo vivir a pastilla, pastilla, pastilla para calmarme. Necesitamos respuestas”, dijo crudamente la madre de Sofía.

Luego de ingresar a la jefatura de Policía para dialogar con autoridades, Claudina confirmó que este miércoles habrá una nueva manifestación frente a la Fiscalía Regional en San Lorenzo, donde se exigirá justicia y claridad en la causa.

Informe de Agostina Meneghetti.