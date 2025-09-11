En vivo

La Argentina Posible

 

Argentina

En vivo

La Argentina Posible

 

Rosario

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Siempre Juntos Rosario Notas

¿Cómo funciona la nueva tarifa promocional de taxis en Rosario?

Nerina Manganelli, secretaria de Transporte, explicó la forma en la que se implementará la iniciativa. José Iantosca, referente del sector, subrayó la importancia de esta medida en un contexto económico complicado.

11/09/2025 | 11:29Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: El servicio de taxis suma nuevas modalidades tarifarias.

  1.

    Audio. ¿Cómo funciona la nueva tarifa promocional de taxis en Rosario?

    Siempre Juntos Rosario

    Episodios

Rosario implementa una nueva tarifa promocional para el servicio de taxis, que ofrece un descuento del 22% para jubilados, estudiantes universitarios, bomberos y personas con discapacidad. Esta medida entra en vigencia desde este jueves y busca incentivar el uso del transporte público en la vía pública.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Nerina Manganelli, secretaria de Transporte, destacó que "esta tarifa es exclusiva para el uso del servicio público en la calle" y aclaró que "los descuentos en aplicaciones pueden variar entre un 30%". Sin embargo, el nuevo esquema de tarifas se aplica únicamente a quienes toman taxis directamente en la vía pública.

El costo de la bajada de bandera pasa de 2.117 pesos a 1.680 pesos, lo que representa una reducción significativa. Manganelli añadió que "todas estas personas pueden obtener directamente el descuento presentando la documentación correspondiente".

José Iantosca, referente del sector, subrayó la importancia de esta medida en un contexto económico complicado, afirmando que "venimos en una crisis general del país en donde la economía y el mercado interno vienen muy mal". Iantosca también mencionó que la nueva tarifa busca evitar que los pasajeros tengan que esperar un taxi de aplicaciones, que a menudo no ofrecen la misma seguridad que el servicio legal.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La expectativa es positiva entre los taxistas, quienes esperan que esta promoción aumente el uso del servicio entre los sectores beneficiados. Manganelli concluyó que "es una forma de incentivar a que la gente en la calle se tome el taxi", ofreciendo así una alternativa más accesible y segura en el transporte urbano.

Informe de Fernando Carrafiello.

Lectura rápida

¿Qué medida se implementa en Rosario? Se implementa una nueva tarifa promocional para taxis con un descuento del 22% para jubilados, estudiantes universitarios, bomberos y personas con discapacidad.

¿Quién anunció la tarifa promocional? La tarifa fue anunciada por Nerina Manganelli, secretaria de Transporte de Rosario.

¿Cuándo entra en vigencia la nueva tarifa? La nueva tarifa entra en vigencia desde este jueves.

¿Cuál es el costo de la bajada de bandera? El costo de la bajada de bandera pasa de 2.117 pesos a 1.680 pesos.

¿Por qué se implementa esta medida? Se implementa para incentivar el uso del transporte público en un contexto económico complicado y ofrecer una alternativa más accesible y segura.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho