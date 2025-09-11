¿Cómo funciona la nueva tarifa promocional de taxis en Rosario?

Rosario implementa una nueva tarifa promocional para el servicio de taxis, que ofrece un descuento del 22% para jubilados, estudiantes universitarios, bomberos y personas con discapacidad. Esta medida entra en vigencia desde este jueves y busca incentivar el uso del transporte público en la vía pública.

Nerina Manganelli, secretaria de Transporte, destacó que "esta tarifa es exclusiva para el uso del servicio público en la calle" y aclaró que "los descuentos en aplicaciones pueden variar entre un 30%". Sin embargo, el nuevo esquema de tarifas se aplica únicamente a quienes toman taxis directamente en la vía pública.

El costo de la bajada de bandera pasa de 2.117 pesos a 1.680 pesos, lo que representa una reducción significativa. Manganelli añadió que "todas estas personas pueden obtener directamente el descuento presentando la documentación correspondiente".

José Iantosca, referente del sector, subrayó la importancia de esta medida en un contexto económico complicado, afirmando que "venimos en una crisis general del país en donde la economía y el mercado interno vienen muy mal". Iantosca también mencionó que la nueva tarifa busca evitar que los pasajeros tengan que esperar un taxi de aplicaciones, que a menudo no ofrecen la misma seguridad que el servicio legal.

La expectativa es positiva entre los taxistas, quienes esperan que esta promoción aumente el uso del servicio entre los sectores beneficiados. Manganelli concluyó que "es una forma de incentivar a que la gente en la calle se tome el taxi", ofreciendo así una alternativa más accesible y segura en el transporte urbano.

Informe de Fernando Carrafiello.