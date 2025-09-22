Cococcioni: "Hace años, esto terminaba con gendarme preso y delincuentes libres"

El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, se refirió al incidente en el que un gendarme, que trabajaba como conductor de Uber, baleó a dos delincuentes que quisieron robarle. Cococcioni informó que “el personal de Gendarmería fue puesto en libertad sin formación de causa”, destacando un cambio en la perspectiva judicial respecto a estos casos.

El ministro también mencionó que “se ha imputado a los dos delincuentes heridos, de hecho están detenidos formalmente”. Esta situación marca una diferencia notable con respecto a años anteriores, cuando los gendarmes a menudo enfrentaban consecuencias legales más severas. Cococcioni señaló que “esto hace un par de años, podemos imaginarnos cómo hubiera terminado la escena con el gendarme preso y los delincuentes libres”.

A partir del 1 de octubre, todas las acusaciones por hechos de abatimiento policial en Rosario, al igual que en el resto de la provincia, serán sometidas a juicio por jurados. “Las fuerzas de seguridad, aunque sea estando de franco de servicio, ejercen su deber o su posibilidad legítima de defensa”, afirmó Cococcioni, añadiendo que “tienen que ser 12 de sus conciudadanos los que evalúen si realmente lo que ocurrió es un delito”.

El ministro también abordó la situación laboral de los policías, indicando que “trabajamos para que la policía tenga una mejor remuneración” y que “ningún policía tenga que estar haciendo otra changa”. La idea es garantizar que los sueldos sean dignos y que, en caso de necesitar un ingreso adicional, se complemente con horas extra o servicios de policía adicional.

Informe de Fernando Carrafiello.