Un camión, por motivos que se tratan de establecer, se llevó puestos a varios autos en Villa Gobernador Gálvez. Una mujer que estaba frenada en el semáforo en una moto murió, mientras que otra que manejaba un taxi resultó herida y para su madre, “Dios la salvó”.

Lisandro fue parte del choque: su auto recibió un impacto de atrás y chocó contra otro que estaba adelante. Pero lo más fuerte fue lo que vio: tuvo contacto visual con la chica que posteriormente se convirtió en la única víctima fatal del choque.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Estuve cerca del cuerpo de la chica que murió. Cuando bajé del auto la chica estaba llorando”, reveló en contacto con Alberto Lotuf, en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

“Tuve una suerte bárbara. Fue tremendo. Me quería bajar del auto y no sabía cómo hacer. La puerta no me abría. El habitáculo quedó un desastre. El camionero tuvo como un pico de locura y se lo llevaron. Yo escuche una frenada, como que la veía venir. Pensé que se venía con todo. Para mí la frenada era del camión”, detalló.

“El auto mío sufrió choque atrás, adelante y los costados. Adelante tenía un auto verde, que no se hizo mucho, pero atrás tenía un taxi, y detrás de él había una camioneta que terminó adelante mío”, añadió.

Lisandro contó que ayer no le dolía nada, pero dijo que por la noche se relajó y le empezó a doler la espalda, el cuello y la rodilla. “Después fui al médico y me hice placas para ver cómo estoy. Ahora tengo que llevar el auto al seguro. Los airbags no estallaron. Pero sí quedo todo roto”, describió.