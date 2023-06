FOTO: Carrió le pegó a Losada: "Yo no subo a ningún avión"

Lilita Carrió brindó una conferencia de prensa en Rosario y se refirió a las críticas a Carolina Losada por viajar en avión privado.

“No tengo reflexión sobre eso, porque no hago política de piso bajo. No subo a ningún avión, camino y transito la Argentina en auto. Y cuando pagué aviones, se sabía muy bien la empresa. Gastan demasiado dinero que no se explica”, disparó Carrió en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

“Esta Santa Fe tiene que renacer, pero con esta clase de dirigentes y con este Senado no va a suceder”, aseguró.

Además, sobre los debates nacionales, sostuvo: “Hay una parte de la sociedad que dice hay que matar a delincuentes. Esto es salvador, empezar por matar a un delincuente y terminas matando miles de inocentes. ¿Qué vas a matar a los pobres? Es una ilusión. Gano 270 mil pesos, si me jubilaba con el cargo que tenía a los 30 años ganaría 3 millones. Creo en la democracia”.