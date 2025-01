Cada vez más veredas rotas en Rosario: "La Municipalidad debe actuar distinto"

El presidente de la Federación Gremial de Comercio e Industria de Rosario, Eduardo Maradona, se pronunció en Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario sobre las recientes declaraciones del intendente, quien anunció que se intimará a los comercios de grandes superficies para reparar veredas deterioradas.

Maradona destacó que "los responsables de mantenimiento y limpieza de las veredas son los frentistas" y señaló que la Municipalidad ha estado trabajando con una cooperativa donde "el 50% de la mano de obra lo paga el municipio y el otro 50% el frentista".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El dirigente gremial cuestionó la efectividad de esta medida, indicando que "la municipalidad tiene la obligación de tener una ciudad bella" y que los accidentes que ocurren por veredas en mal estado "generalmente los juicios van a parar a los frentistas y a veces replican en el municipio".

Además, mencionó que "esto también tiene que ver mucho con los permisos que ellos otorgan" y que es necesario un control más estricto de las empresas que realizan obras en las veredas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Maradona también hizo énfasis en el problema de los corralitos en las calles, que generan peligros para los transeúntes. "La cantidad de casos que tenemos de gente que se cae, se quiebra la cadera, la muñeca, los tobillos porque están las baldosas sueltas" es alarmante, afirmó. Por ello, sugirió que "la municipalidad debería actuar de otra manera" y controlar a las empresas que rompen las veredas.

En cuanto a la falta de comunicación con el Ejecutivo local, Maradona comentó: "No se contactó nadie de la municipalidad. Nosotros invitamos a todos los frentistas a que se comuniquen con nosotros para ver si corresponde a una empresa de servicio que haya roto la vereda".

También destacó que muchas veredas están dañadas por "las raíces de los árboles" y cuestionó la responsabilidad que recae sobre los frentistas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Respecto a las cooperativas que realizan arreglos, Maradona expresó su frustración: "Hicieron, rompieron la vereda el ingreso a las cocheras y le dije pónganle una malla. No, tenemos orden de no poner nada". Aseguró que los costos de estas obras finalmente los asume el ciudadano, ya que "la municipalidad no produce nada".

Finalmente, Maradona hizo un llamado al municipio para que "tenga otras cosas habilitadas donde se puedan hacer la denuncia" y que se tomen en serio las quejas de los ciudadanos, ya que "estamos cansados" de la falta de respuesta ante los problemas de veredas en la ciudad.

Entrevista de Fernando Carrafiello.