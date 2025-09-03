BCR Agtech Forum: Argentina y Alemania fortalecen vínculo agroindustrial

En el marco del BCR Agtech Forum 2025, el diálogo internacional tomó protagonismo con la presencia de Marnix Doorn, referente holandés del proyecto Diálogo Argentino-Alemán sobre innovaciones agropecuarias sustentables.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio Federal de Agricultura de Alemania y la Secretaría de Agricultura argentina, cumple cuatro años tendiendo puentes entre ambos países.

"Tenemos los mismos desafíos, tal vez en sistemas económicos y políticos diferentes", explicó Doorn desde la Bolsa de Comercio de Rosario a Cadena 3. "Hay mucha regulación en la Unión Europea, pero incluso el gobierno alemán actual tiene un enfoque en desregulación y desburocratización - algo que suena muy familiar acá en Argentina en este momento".

El proyecto busca generar un espacio de intercambio para superar preconceptos y visiones políticas diferentes through del diálogo. "La única manera en que avanzamos en el mundo es tener un diálogo y entendimiento", afirmó el especialista holandés.

Doorn no escatimó elogios para el potencial argentino: "Argentina tiene tremendo potencial. Mi corazoncito económico siempre dice que este país debe crecer por al menos 6% por año". Una visión que coincide con la de otros inversores extranjeros presentes en el foro.

El BCR Agtech Forum, que se desarrolla en paralelo al Santa Fe Business Forum, demostró once más el dinamismo del ecosistema agtech local. Con más de 100 startups y 40 fondos de inversión participantes, el evento confirmó a Rosario como plataforma clave para la transformación tecnológica del agro latinoamericano.

Mientras las rondas de negocios seguían su curso y los contactos se multiplicaban, el mensaje quedó claro: la cooperación internacional y la innovación son los pilares para desbloquear el potencial de crecimiento que todos ven en Argentina.

Informe de Lucas Correa.