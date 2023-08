Alquileres: expectativas y detalles sobre posible nueva modificación de la ley

Un conjunto de bloques opositores buscará este miércoles realizar una sesión especial en la Cámara de Diputados para debatir una reforma de la ley de alquileres, aunque para ello deberán garantizar el quórum de 129 legisladores.

Desde la oposición, donde una parte impulsa directamente la derogación de la norma actual, la mayoría de los legisladores se inclina por una reforma de la ley vía modificación de los plazos de los contratos -2 años- y un esquema de ajuste cada 3 o 6 meses, en base a un índice que acuerden entre las partes.

Alejandro Bennazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), habló en Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario, afirmó que “como siempre” hay “expectativas” de poder modificar la normativa, aunque “es una incógnita hasta ese día ver si se trata o no”.

Propuesta. “El día 23 vamos a ir se va a tratar creo, debería estar el quorum. La propuesta más atractiva hasta ahora es la que propusimos las entidades, entendemos que conocemos el mercado, hemos hecho reuniones permanentes en distintas provincias para llegar a un consenso de estas características. Y logramos armar este documento con alguna de esas instituciones que reducción de tiempo de 36 meses volver a 24 y actualización como mínimo cada 4 meses”.

Salvedad. “Hay provincias que tienen su idiosincrasia y su situación que, por ahí, pueden, dependiendo de propietarios cultura de cada uno, 5 o 6 meses”.

Mal de muchos. “Es una ley totalmente democrática, impactó a todos por igual. Hay 130 rubros inactivos hasta tanto no se puedan generar contratos de locación con duración normal”.

Índice de actualización. “No llegábamos a un entendimiento y seguiría el ISL, que es el que tienen contemplado en el Banco Central, inflación más salario. Pero, por lo menos, con la actualización estaría casi conforme”.

Excepción. “Es el único producto en Argentina que se actualiza a los doce meses. Nada se actualiza así. No existe. Hablan que parte con una rentabilidad espectacular del 4%, cuando cualquier bono del Tesoro de EEUU rinde más y en dólares. Desmadraron al mercado”.

Parámetros. “Ambas partes están tratando de llegar a un acuerdo, te bajo el alquiler, pero pongamos un parámetro para que no nos perjudique a ninguna de las dos partes. Es una negociación constante, un desgate tremendo. Ojalá que el 23 esto concluya y podemos empezar a darle no una solución real, no vamos a poder, pero por lo menos que se empiece por algo. Y con la nueva administración, una mesa de alquileres con una ingeniería de medidas”.

Entrevista de Hernán Funes.