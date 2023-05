Abogado justificó a policía que mató a motochorro: "Tenía miedo de que lo maten"

El caso del policía que mató a un motochorro en Moreno abrió un profundo debate sobre si el agente –que estaba de civil- actuó en legítima defensa o si se excedió.

Fernando Soto, abogado penalista que defendió a Luis Chocobar, habló en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, y relató: “El fiscal, con buen criterio – raro en provincia de Buenos Aires- lo acuso primero por homicidio agravado. Luego escuchó y vio el video, y dijo que obró en legítima defensa. Pero se habría excedido y se define todo en juicio oral”.

“El policía tenía miedo de que lo maten. El peligro no estaba conjurado. Los testigos escucharon que el cómplice le decía al ladrón ‘matalo, quemalo’. Fue una cuestión de segundos”, argumentó.

En ese sentido, justificó: “Un chorro sale con un arma para amedrentar a una víctima, asume que la víctima puede defenderse. El que sale con un arma, sale para usarla. Si el ladrón dudaba, mataba a la víctima sin ningún prurito. En el conurbano te matan por nada”.

“Si uso el arma me abren un sumario, me freezan en la carrera, me dicen los policías. Entonces dicen que tratan de evitar el uso del arma. Tiene que haber penas y delitos más realistas. Los jueces con los chorros son benignos”, sostuvo.

Por otro lado, Soto profundizó: “El peronismo tuvo una gran responsabilidad en torno al criterio de aplicación de la ley, que es cada vez más laxo y benigno. Hay un estamento ideológico. Hace rato la sociedad demanda reglas más claras. Pero no se toma el toro por las astas. Se inauguran hospitales, no cárceles”.

“Hay un disparate en lo que es la interpretación de la ley y la realidad”, cerró.