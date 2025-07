HBO inició la producción de la esperada serie de Harry Potter

HBO comenzó oficialmente la producción de la muy esperada adaptación televisiva de “Harry Potter”, según anunció la cadena este lunes, revelando también un primer vistazo al personaje principal.

La foto publicada por HBO mostró a Dominic McLaughlin como Harry Potter, luciendo el uniforme característico de Hogwarts junto con gafas de montura redonda y una cicatriz en forma de rayo, similar al emblemático disfraz que usó Daniel Radcliffe en la serie de películas de ocho partes.

El programa comenzó su producción en los Estudios Warner Bros. Leavesden en el Reino Unido y se espera que debute en 2027.

El lunes se anunció una nueva ronda de actores, incluyendo a Rory Wilmot como Neville Longbottom, Amos Kitson como Dudley Dursley, Louise Brealey como la profesora Rolanda Hooch y Anton Lesser como Garrick Ollivander.

/Inicio Código Embebido/

First look at the upcoming ‘Harry Potter’ HBO series premiering in 2027. pic.twitter.com/GRLLDWQrVJ