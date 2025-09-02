Pino y Rappallini, en Coloquio de la UIC: desafíos comunes de campo e industria

Es común pensar que el campo y la industria tienen intereses opuestos, pero esa idea se ha desmoronado con el tiempo. ¿Cuáles son los desafíos comunes que enfrentan sus sectores para contribuir al futuro de Argentina?

Nicolás Pino: Compartimos una agenda amplia con la industria, especialmente en temas como la modernización laboral, la reforma impositiva y la infraestructura. Ambos sectores necesitamos seguridad jurídica, baja inflación y un sistema financiero orientado a la producción. En el campo, operamos con márgenes ajustados, contrariamente a la percepción urbana de grandes ganancias, por lo que el acceso a financiamiento a largo plazo es crucial.

Martín Rappallini: Coincido, los desafíos son similares. Trabajamos juntos en iniciativas como el Pacto de Mayo y el nuevo contrato productivo, enfocándonos en modernización laboral para reducir la litigiosidad, reforma impositiva y mejora de la infraestructura. Además, necesitamos un entorno macroeconómico estable que fomente la inversión y la competitividad, ya que ambos sectores dependemos de financiamiento a largo plazo para proyectos de gran escala.

En materia de infraestructura, han mencionado problemas que afectan los costos. ¿Qué consideran urgente y qué consideran importante para abordar de inmediato con el gobierno?

Nicolás Pino: Lo urgente es mejorar la red de caminos rurales, esenciales para transportar la producción. Las recientes lluvias en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza muestran cómo la falta de infraestructura adecuada complica el traslado de cosechas, con casi 700 mil hectáreas afectadas. Lo importante es planificar a largo plazo, como la licitación de la Ruta del Mercosur (Ruta 12-14), que conecta la Patagonia con Brasil, para impulsar el desarrollo y reducir costos logísticos.

Martín Rappallini: Lo urgente es resolver los problemas inmediatos de infraestructura, como caminos y rutas, que impactan directamente en los costos. Lo importante es adoptar una visión estratégica, combinando inversión público-privada para proyectos con retorno, como gasoductos o puertos, con obras de beneficio social, como redes hidráulicas, que no siempre tienen un repago directo pero son esenciales para evitar inundaciones y mejorar la productividad. Esto requiere acuerdos entre los gobiernos nacional y provinciales.

Sobre la hidrovía del Paraná, ¿por qué es tan importante y qué urgencia tiene su mejora?

Nicolás Pino: La hidrovía es crítica porque transporta el 80% de nuestra producción. El río Paraná, al ser un río vivo que acumula sedimentos, requiere un mantenimiento constante. Actualmente, los costos de operarla son muy altos, por lo que urge una licitación efectiva este año para garantizar su funcionamiento eficiente.

Martín Rappallini: No tengo comentarios adicionales, pero coincido en que la hidrovía es esencial para la logística de ambos sectores y su mejora es una prioridad inmediata.

Hay tres reformas estructurales pendientes: laboral, impositiva y previsional. Si tuvieran que priorizarlas, ¿cuál pondrían primero, cuál segunda y cuál tercera?

Nicolás Pino: Pondría la reforma laboral y la impositiva como prioridades iguales en primer lugar, porque son fundamentales para generar empleo, reducir juicios laborales y aliviar la presión fiscal. La reforma previsional debería venir después, una vez que se reestructure el Estado y la economía, ya que depende de cómo se resuelvan las otras dos.

Martín Rappallini: Coincido con Nicolás. La reforma laboral es clave para dar tranquilidad a los empleadores, reducir litigios y fomentar el empleo formal, lo que impactaría positivamente en el sistema previsional. La reforma impositiva también es urgente para mejorar la competitividad. La previsional vendría en tercer lugar, tras estabilizar las otras dos.

Ambos sectores dependen de los precios internacionales y enfrentan el desafío del “costo argentino”. ¿Cómo se puede mejorar la competitividad para industrializar el campo y fortalecer la industria?

Nicolás Pino: La competitividad requiere un enfoque sistémico: bajar impuestos, mejorar la logística, invertir en infraestructura y elevar los niveles de educación para aumentar la productividad. Además, los productores debemos ser más eficientes, ya que en el pasado dependimos de balances financieros para compensar una baja productividad. Necesitamos leyes que apoyen la producción y un entorno que facilite la inversión.

Martín Rappallini: Para industrializar el campo y fortalecer la industria, necesitamos orden macroeconómico, tasas bajas y seguridad jurídica para atraer inversiones. Actualmente, los costos industriales en Argentina son un 25-30% más altos que en Brasil, lo que nos resta competitividad. Resolver la logística, reducir impuestos y combatir la cultura inflacionaria, que genera ineficiencias, son pasos clave para un sistema productivo sostenible.

¿Por qué el nivel de inversión sigue siendo bajo en ambos sectores, a pesar de la necesidad de crecimiento?

Nicolás Pino: La falta de confianza es el principal obstáculo. En el campo, no podemos mover nuestra tierra, pero hemos sufrido políticas que castigan al sector, como tasas municipales excesivas. La inestabilidad y la falta de seguridad jurídica desalientan la inversión. Con mejores condiciones, los 220 mil productores estamos listos para invertir y producir más.

Martín Rappallini: En la industria, la inversión es de alto riesgo debido a los cambios de políticas y la falta de estabilidad de precios. Los industriales necesitan seguridad jurídica y confianza para comprometer grandes sumas. Además, enfrentamos caídas de actividad del 25-40% en algunos sectores y competencia desleal, como la de China, lo que complica la toma de decisiones.

Para cerrar, ¿qué mensaje final quieren dejar sobre la relación entre el campo y la industria?

Nicolás Pino: No hay conflicto entre el campo y la industria; ambos sectores deben crecer juntos, como muestra el ejemplo de Brasil. Necesitamos mirar hacia adelante, ser más eficientes y mostrar a los gobiernos que tenemos mucho para ofrecer si se nos da un marco adecuado. La clave es producir más con confianza y visión compartida.

Martín Rappallini: Coincido, no hay pelea entre campo e industria. Brasil demuestra que ambos pueden crecer juntos con políticas que promuevan la inversión y la competitividad. Desde el interior del país, con su cercanía y diálogo, podemos construir un futuro productivo si trabajamos unidos y generamos confianza para invertir.

Entrevista de Sergio Suppo.