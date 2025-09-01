Gran expectativa por participación federal en el Coloquio de la UIC

En su 17ª edición, el Coloquio Industrial de la Unión Industrial de Córdoba (UIC) adquiere una relevancia nacional al conmemorar, por primera vez en su historia, el Día de la Industria junto a la Unión Industrial Argentina (UIA).

En el marco del mismo, Gastón Ferrero, Prosecretario de la UIC y Presidente del coloquio, destacó a Cadena 3: “Este año más federal que nunca porque estamos firmando un contrato productivo junto a la Unión Industrial Argentina y al resto de la Unión Industrial sectoriales y regionales”.

El coloquio reunirá a empresarios de diversos tamaños, desde pequeñas pymes hasta grandes empresas. Ferrero expresó su satisfacción ante la gran expectativa generada: “Nosotros estimamos que vamos a estar muy cerca de los mil participantes y con muchísima expectativa la verdad”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En cuanto al panorama industrial en Argentina y Córdoba, Ferrero mencionó: “Sin industria no hay país posible y aparte es la gran generadora de fuentes de trabajo”. En este sentido, se realizará un panel que abordará la relación entre la industria y el campo, enfatizando que “no es campo o industria, sino que es campo e industria”.

Sobre la situación actual de la industria, Ferrero señaló: “Hoy la industria está pasando un momento difícil en algunos sectores, tenemos que competir con el mundo”. También menciona la necesidad de “nivelar un poco la cancha en algunas cuestiones” como el complejo impositivo y los costos laborales no salariales.

Finalmente, Ferrero destacó la importancia de un decálogo que se firmará durante el evento, que busca abordar y mejorar las condiciones del sector industrial en el país.

Programa tentativo del 17° Coloquio Industrial

Lema: “Competir, invertir, integrar: el tridente del desarrollo”

Lugar: Centro de Convenciones Córdoba

Fecha: Martes 2 de septiembre

12:00 h | Cocktail de bienvenida

13:00 h | Damos Sala

13:30 h | Del Ciel - Himno

13:40 h | Apertura y Acto Día de la Industria

Luis Macario: Presidente de la Unión Industrial de Córdoba.

Martín Rappallini: Presidente de la Unión Industrial Argentina.

Martín Llaryora: Gobernador de la Provincia de Córdoba.

Guillermo Francos: Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación.

15:00 h | Entrega de premios Día de la Industria

15:20 h | Conferencia: “La mirada del CEO hacia el mundo que viene” - Daniel Herrero (CEO de Prestige-Auto)

15:50 h | Panel de debate con Nicolás Pino (Sociedad Rural Argentina) y Martín Rappallini (UIA), moderado por Sergio Suppo (Cadena 3)

16:20 h | Conferencia: “Competitividad comercial en tiempos de incertidumbre global” - Marisa Bircher (Biglobal)

16:50 h | Coffee Break – Networking

17:30 h | Palabras del intendente de la Ciudad de Córdoba, Daniel Passerini

17:45 h | Conferencia: “Economía simple, objetiva y previsible” - Esteban Domecq (Invecq Consulting SA)

18:15 h | Conferencia: “Hacia dónde va el Plan Milei para su segundo tiempo” - José del Río (La Nación)

18:40 h | Conferencia: “El potencial industrial: políticas de estado para impulsar la competitividad y el desarrollo productivo” - Diego Coatz (UIA)

19:10 h | Conferencia: “IA sin excusas. De la idea al resultado” - Joan Cwaik (Especialista en tecnologías emergentes)

19:45 h | Cierre

Entrevista de Guillermo López.