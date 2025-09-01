El Coloquio de la UIC reunirá a 700 empresarios y políticos

El Centro de Convenciones Córdoba se prepara para ser el epicentro del debate industrial el próximo martes 2 de septiembre.

En su 17ª edición, el Coloquio Industrial de la Unión Industrial de Córdoba (UIC) adquiere una relevancia nacional al conmemorar, por primera vez en su historia, el Día de la Industria junto a la Unión Industrial Argentina (UIA).

Con el lema "Competir, invertir, integrar: el tridente del desarrollo", el evento reunirá a más de 700 asistentes, entre empresarios, autoridades gubernamentales, referentes académicos y líderes del sector, en un espacio clave para reflexionar sobre el futuro productivo del país.

Un programa de lujo para el debate

La jornada ofrecerá un programa variado y de alto nivel. La agenda incluye conferencias magistrales, paneles de discusión y la entrega de los Premios Día de la Industria, que reconocerán a empresas y figuras destacadas que impulsan el desarrollo nacional.

Entre los oradores principales se encuentran Marisa Bircher, ex Secretaria de Comercio Exterior, quien disertará sobre la competitividad comercial en un contexto global incierto, y Diego Coatz, director ejecutivo de la UIA, que expondrá sobre políticas de Estado para impulsar la producción.

El evento también contará con un panel de debate imperdible, moderado por el director de Cadena 3, Sergio Suppo, donde participarán Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, y Martín Rappallini, presidente de la UIA, para analizar los desafíos y oportunidades del sector.

Además, el intendente de Córdoba, Daniel Passerini, dará unas palabras, seguidas de una serie de conferencias a cargo de reconocidos especialistas como el economista Esteban Domecq; el periodista José del Río, quien analizará el "Plan Milei"; el CEO de Prestige Auto, Daniel Herrero, con su visión sobre el futuro de los negocios; y Joan Cwaik, experto en tecnología que hablará sobre la relación entre el ser humano y las nuevas herramientas digitales.

Con este nutrido programa, el 17° Coloquio Industrial se consolida como un espacio de diálogo estratégico y ratifica el compromiso del sector privado y público para impulsar el crecimiento económico y la innovación en Argentina.

Programa tentativo del 17° Coloquio Industrial

Lema: “Competir, invertir, integrar: el tridente del desarrollo”

Lugar: Centro de Convenciones Córdoba

Fecha: Martes 2 de septiembre

12:00 h | Cocktail de bienvenida

13:00 h | Damos Sala

13:30 h | Del Ciel - Himno

13:40 h | Apertura y Acto Día de la Industria

Luis Macario: Presidente de la Unión Industrial de Córdoba.

Martín Rappallini: Presidente de la Unión Industrial Argentina.

Martín Llaryora: Gobernador de la Provincia de Córdoba.

Guillermo Francos: Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación.

15:00 h | Entrega de premios Día de la Industria

15:20 h | Conferencia: “La mirada del CEO hacia el mundo que viene” - Daniel Herrero (CEO de Prestige-Auto)

15:50 h | Panel de debate con Nicolás Pino (Sociedad Rural Argentina) y Martín Rappallini (UIA), moderado por Sergio Suppo (Cadena 3)

16:20 h | Conferencia: “Competitividad comercial en tiempos de incertidumbre global” - Marisa Bircher (Biglobal)

16:50 h | Coffee Break – Networking

17:30 h | Palabras del intendente de la Ciudad de Córdoba, Daniel Passerini

17:45 h | Conferencia: “Economía simple, objetiva y previsible” - Esteban Domecq (Invecq Consulting SA)

18:15 h | Conferencia: “Hacia dónde va el Plan Milei para su segundo tiempo” - José del Río (La Nación)

18:40 h | Conferencia: “El potencial industrial: políticas de estado para impulsar la competitividad y el desarrollo productivo” - Diego Coatz (UIA)

19:10 h | Conferencia: “IA sin excusas. De la idea al resultado” - Joan Cwaik (Especialista en tecnologías emergentes)

19:45 h | Cierre