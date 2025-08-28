Scaloni dio la lista definitiva para las Eliminatorias con varias sorpresas

Lionel Scaloni confirmó la lista definitiva de la selección argentina para los partidos de Eliminatorias Sudamericanas contra Venezuela y Ecuador, con un total de 29 jugadores.

Entre las novedades más importantes, se destacan el regreso de Lionel Messi y la inclusión de dos jóvenes que reciben su primera convocatoria. Scaloni, en su última decisión previa, desafectó a dos futbolistas de la lista preliminar.

La principal noticia es el retorno de "la Pulga", que se recuperó de su lesión y ha demostrado un gran nivel en el Inter Miami. Messi, que fue clave en la reciente clasificación de su equipo a la final de la Leagues Cup, también hará una despedida especial: jugará su último partido de Eliminatorias en el Monumental frente a Venezuela.

A su lado, regresa Marcos Acuña, quien no había sido convocado en las últimas fechas, y se unen a la nómina dos caras nuevas: el delantero José Manuel López (Palmeiras) y el mediocampista Alan Varela (Porto).

En cuanto a la representación del fútbol argentino, solo tres jugadores forman parte de la lista final: el lateral de River Plate, Gonzalo Montiel, su compañero Marcos Acuña, y el mediocampista de Boca Juniors, Leandro Paredes, quien volvió al club xeneize tras más de una década.

El resto de la nómina se compone de habituales figuras que militan en el fútbol europeo.

"La Albiceleste", que ya tiene asegurado su lugar en el Mundial, busca cerrar su participación en la cima de la tabla. Actualmente lidera las Eliminatorias con 35 puntos, diez más que sus inmediatos perseguidores, Ecuador y Brasil.

Argentina recibirá a Venezuela el jueves 4 de septiembre a las 20.30 en el estadio de River y cerrará su campaña en Quito, enfrentando a Ecuador el martes 9 a las 20.

Lista de convocados de la selección argentina

Arqueros:

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Walter Benítez (Crystal Palace)

Defensores:

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Cristian Romero (Tottenham Hotspur)

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

Juan Foyth (Villarreal)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Gonzalo Montiel (River Plate)

Marcos Acuña (River Plate)

Julio Soler (AFC Bournemouth)

Mediocampistas:

Leandro Paredes (Boca Juniors)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Exequiel Palacios (Bayer 04 Leverkusen)

Alan Varela (Porto FC)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Giovani Lo Celso (Real Betis)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Thiago Almada (Atlético de Madrid)

Claudio Echeverri (Bayer 04 Leverkusen)

Valentín Carboni (Genoa FC)

Delanteros:

José López (Palmeiras)

Nicolás González (Juventus)

Lionel Messi (Inter Miami)

Nicolás Paz (Como 1907)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Lautaro Martínez (Inter de Milán)

Franco Mastantuono (Real Madrid)

DT: Lionel Scaloni