Deportes

Por qué no juega Mac Allister en la Selección contra Venezuela

El volante del Liverpool perdió un vuelo de conexión desde Europa. Lionel Scaloni confirmó que no será titular y su lugar lo ocupará Leandro Paredes.

04/09/2025 | 19:55Redacción Cadena 3

FOTO: Alexis Mac Allister (NA)

El mediocampista Alexis Mac Allister, una pieza clave y titular habitual en la Selección Argentina, será la gran ausencia en el once inicial que enfrentará esta noche a Venezuela en el Estadio Monumental. Su baja no se debe a una lesión ni a una decisión táctica, sino a un imprevisto en su viaje que le impidió entrenar a la par de sus compañeros.

El volante del Liverpool sufrió un contratiempo en su regreso al país desde Europa. Mac Allister perdió la conexión de su vuelo en una escala en Ámsterdam, lo que provocó una reprogramación de todo su itinerario.

Como consecuencia de la demora, el campeón del mundo arribó al Aeropuerto de Ezeiza mucho más tarde de lo previsto, "recién por la noche", y solo pudo participar de un único entrenamiento con el resto del plantel, un tiempo considerado insuficiente por el cuerpo técnico.

El propio entrenador, Lionel Scaloni, confirmó la situación en su conferencia de prensa. “Llegó tarde y no ha podido entrenar, seguramente no esté”, sentenció el DT, y agregó: “El objetivo es poner a los mejores, pero dando oportunidades”.

El lugar de Mac Allister en la mitad de la cancha será ocupado por Leandro Paredes, quien compartirá la zona con Rodrigo De Paul en un esquema ofensivo que también incluye la sorpresiva titularidad del juvenil Franco Mastantuono.

Lectura rápida

¿Quién es la ausencia en el partido?
Alexis Mac Allister no jugará contra Venezuela.

¿Por qué no juega Mac Allister?
Perdió un vuelo de conexión en su regreso desde Europa.

¿Quién ocupará su lugar?
Leandro Paredes será el que lo reemplace en el medio campo.

¿Dónde se jugará el partido?
El encuentro se disputará en el Estadio Monumental.

¿Qué dijo Lionel Scaloni sobre la situación?
Confirmó que Mac Allister llegó tarde y no pudo entrenar adecuadamente.

[Fuente: Noticias Argentinas]

