El once confirmado de la Selección: Messi y Mastantuono, titulares
La Selección disputa su partido correspondiente a la 17ª fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.
04/09/2025 | 19:55Redacción Cadena 3
FOTO: El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni.
La Selección argentina se enfrenta con su par de Venezuela, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, y el director técnico Lionel Scaloni confirmó el once titular.
En el arco estará, como es habitual, Emiliano “Dibu” Martínez, mientras que la defensa estará conformada por Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico.
/Inicio Código Embebido/
Eliminatorias Sudamericanas. Argentina recibe a Venezuela en la despedida de Messi: horario y formaciones
El encuentro se juega desde las 20.30 en el estadio Monumental. Transmite Cadena 3, Cadena3.com y app.
/Fin Código Embebido/
El mediocampo será de Leandro Paredes, Rodrigo De Paul y Franco Mastantuono que le ganó la pulseada a Nico Paz.
Finalmente, en la delantera estarán Thiago Almada, que cada vez está más afirmado entre los titulares, Lionel Messi, quien jugará su último partido oficial en el país, y Julián Álvarez.
Así forma la Selección argentina contra Venezuela: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Franco Mastantuono; Thiago Almada, Julián Álvarez y Lionel Messi.
/Inicio Código Embebido/
?? #Eliminatorias— ???? Selección Argentina ??? (@Argentina) September 4, 2025
?? El once titular de la #Scaloneta para enfrentar a Venezuela
?? Desde las 20.30, en el Estadio Mâs Monumental, ???? ?? ???? por la fecha 17#TodosJuntos ?? pic.twitter.com/uO7wQU1B7S
/Fin Código Embebido/
Lectura rápida
¿Qué partido jugará la Selección argentina? La Selección argentina enfrentará a Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas.
¿Quién es el director técnico de la Selección argentina? El director técnico de la Selección argentina es Lionel Scaloni.
¿Cuál es la duda en la formación? La duda en la formación es quién será el tercer mediocampista, entre Franco Mastantuono y Nico Paz.
¿Quiénes jugarán en la delantera? En la delantera jugarán Thiago Almada, Lionel Messi y Julián Álvarez.
¿Cuándo será el partido? El partido será este jueves.
[Fuente: Noticias Argentinas]