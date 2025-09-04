El once confirmado de la Selección: Messi y Mastantuono, titulares

La Selección argentina se enfrenta con su par de Venezuela, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, y el director técnico Lionel Scaloni confirmó el once titular.

En el arco estará, como es habitual, Emiliano “Dibu” Martínez, mientras que la defensa estará conformada por Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico.

El mediocampo será de Leandro Paredes, Rodrigo De Paul y Franco Mastantuono que le ganó la pulseada a Nico Paz.

Finalmente, en la delantera estarán Thiago Almada, que cada vez está más afirmado entre los titulares, Lionel Messi, quien jugará su último partido oficial en el país, y Julián Álvarez.

Así forma la Selección argentina contra Venezuela: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Franco Mastantuono; Thiago Almada, Julián Álvarez y Lionel Messi.

?? #Eliminatorias



?? El once titular de la #Scaloneta para enfrentar a Venezuela



?? Desde las 20.30, en el Estadio Mâs Monumental, ???? ?? ???? por la fecha 17#TodosJuntos ?? pic.twitter.com/uO7wQU1B7S — ???? Selección Argentina ??? (@Argentina) September 4, 2025

