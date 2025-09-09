En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Por qué no juega Enzo Fernández frente a Ecuador

El jugador no estuvo disponible ante Venezuela y contra la "Tri" tampoco.

09/09/2025 | 13:08Redacción Cadena 3

FOTO: Enzo Fernández (NA-Mariano Sánchez)

La Selección argentina enfrenta esta noche a Ecuador con una de sus ausencias más notorias en la mitad de la cancha: Enzo Fernández.

El mediocampista del Chelsea no fue convocado por Lionel Scaloni para la última doble fecha de las Eliminatorias debido a que debe cumplir una sanción.

Según supo Noticias Argentinas, la baja del volante se debe a la expulsión con roja directa que sufrió en el encuentro ante Colombia, correspondiente a la fecha 16 del certamen clasificatorio.

Como consecuencia de esa acción, el campeón del mundo recibió una suspensión de dos fechas, lo que lo marginó automáticamente de los dos compromisos restantes, en el que y cumplió el primero ante Venezuela, en la victoria por 3-0.

De esta manera, Enzo Fernández se pierde los últimos dos encuentros de las Eliminatorias, ya que al encuentro frente a la “Vinotinto” se le suma el partido ante Ecuador que cierra una etapa en la “Scaloneta” en la que dominó Sudamérica de principio a fin.

Lectura rápida

¿Por qué no juega Enzo Fernández? No fue convocado por sanción debido a una expulsión.

¿Qué partido se juega esta noche? La Selección argentina enfrenta a Ecuador.

¿Cuántas fechas de suspensión tiene? Enzo Fernández tiene una suspensión de dos fechas.

¿Ante quién sufrió la expulsión? La expulsión fue ante Colombia.

¿Cómo le fue a Argentina ante Venezuela? Ganó 3-0 en el último partido como visitante.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho