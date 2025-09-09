Por qué no juega Enzo Fernández frente a Ecuador

La Selección argentina enfrenta esta noche a Ecuador con una de sus ausencias más notorias en la mitad de la cancha: Enzo Fernández.

El mediocampista del Chelsea no fue convocado por Lionel Scaloni para la última doble fecha de las Eliminatorias debido a que debe cumplir una sanción.

Según supo Noticias Argentinas, la baja del volante se debe a la expulsión con roja directa que sufrió en el encuentro ante Colombia, correspondiente a la fecha 16 del certamen clasificatorio.

Como consecuencia de esa acción, el campeón del mundo recibió una suspensión de dos fechas, lo que lo marginó automáticamente de los dos compromisos restantes, en el que y cumplió el primero ante Venezuela, en la victoria por 3-0.

De esta manera, Enzo Fernández se pierde los últimos dos encuentros de las Eliminatorias, ya que al encuentro frente a la “Vinotinto” se le suma el partido ante Ecuador que cierra una etapa en la “Scaloneta” en la que dominó Sudamérica de principio a fin.