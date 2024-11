Polémica: prohibieron la camiseta de Messi en las tribunas de Paraguay

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) implementó una medida controvertida para el partido entre Argentina y Paraguay, correspondiente a la 21ª fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Por motivos de "seguridad", se prohíbe el ingreso al estadio Defensores del Chaco con camisetas de Lionel Messi o cualquier otro jugador visitante.

Reacciones de los entrenadores

El DT de la selección argentina, Lionel Scaloni, comentó sobre la situación: "Es inevitable que haya camisetas de Messi porque es más fuerte".

Por su parte, Gustavo Alfaro, director técnico de la selección paraguaya, expresó su preocupación por posibles conflictos. "No quiero un foco de conflicto", afirmó, subrayando la importancia de mantener la paz en el ambiente del estadio.

Antecedentes de la medida

Esta decisión no es nueva. La APF ya había implementado una restricción similar durante el encuentro entre Paraguay y Brasil. La medida se ratificó para el partido contra Argentina, generando un debate sobre la libertad de expresión de los aficionados.

Opiniones de los protagonistas

En conferencia de prensa, Scaloni agregó: "Lógicamente que, para el futbolista paraguayo, para el hincha, quisieran ir todos con la camiseta de la Selección. Pero Leo es más fuerte que todo eso y va a haber camisetas de Argentina".

El entrenador argentino aclaró que esto no significa que los hinchas paraguayos no apoyen a su selección. "Me parece que está bueno que la gente del fútbol reconozca lo que es él. No por tener una camiseta vas a hacerte hincha de Argentina", sostuvo Scaloni.

Alfaro evitó profundizar en el tema

"Lo de la camiseta no tengo nada que ver. No tenía ni idea de eso", afirmó, intentando desviar la atención del asunto. "Creo que lo que se trata es achicar el margen de un posible foco de conflicto", añadió.

El entrenador paraguayo concluyó: "Yo no quisiera que por una camiseta tengamos un foco de conflicto donde no tiene que existir. Nosotros sabemos que puede haber una camiseta de Messi, pero el paraguayo va con la camiseta de Paraguay".