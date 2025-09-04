En vivo

Messi habló sobre el Mundial: "Voy paso a paso; no tengo una decisión tomada"

El astro argentino habló tras el triunfo 3-0 sobre Venezuela en el Monumental, en su último partido por Eliminatorias en suelo argentino. "Poder terminar de esta manera acá es lo que siempre soñé", afirmó.

04/09/2025 | 23:11Redacción Cadena 3

FOTO: Lionel Messi se despidió a lo grande en el Monumental. (Foto: NA)

Lionel Messi vivió una noche inolvidable en el estadio Monumental. No solo por la contundente victoria 3-0 frente a Venezuela, con dos goles suyos, sino porque fue el último partido oficial en suelo argentino con la camiseta de la Selección, por Eliminatorias. El capitán albiceleste cerró así un ciclo dorado que mezcló emoción, fútbol y una comunión inquebrantable con su gente.

Tras el encuentro, visiblemente conmovido, Messi habló con el corazón. “Me pasaron muchas cosas por la cabeza, sabiendo que era mi último acá por los puntos. Viví muchas cosas en esta cancha, buenas y no tan buenas. Siempre fue una alegría jugar en Argentina, ante nuestra gente. Hace muchos años que venimos disfrutando partido tras partido. Muy feliz”, declaró ante la prensa, en un Monumental que lo ovacionó de principio a fin.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Un ciclo que se cierra… y otro que se insinúa

Messi no solo fue el protagonista del triunfo: abrió y cerró el marcador con su inconfundible sello, y coronó así una actuación que quedará grabada en la memoria colectiva. Pero más allá de lo deportivo, sus palabras delinearon un momento bisagra.

“Poder terminar de esta manera acá es lo que siempre soñé. Poder festejar con mi gente. Durante muchos años se hablaron muchas cosas, pero me quedo con lo bueno. Todo lo que vivimos fue hermoso”, reflexionó el rosarino, haciendo un repaso emocional por su larga y a veces compleja historia con la camiseta albiceleste.

Consultado sobre la posibilidad de jugar un nuevo Mundial, Messi fue cauto y sincero: “No creo que juegue el otro Mundial... Lo más lógico es que no llegue. Estoy ilusionado, con ganas. Voy día a día, partido tras partido. Este año tuvimos una gran seguidilla. Ahora vengo de estar parado unos días. Cuando me siento bien, disfruto; si no, prefiero no estar. Iremos viendo”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el estadio Monumental?
Lionel Messi anotó dos goles y la Selección argentina ganó 3-0 a Venezuela, en su último partido oficial en suelo argentino.

¿Quién es el protagonista de la nota?
El protagonista es Lionel Messi, capitán de la Selección argentina.

¿Cuándo se jugó el partido?
El partido se jugó recientemente, pero no se especifica la fecha exacta en el texto.

¿Dónde tuvo lugar el evento?
El evento tuvo lugar en el estadio Monumental de Argentina.

¿Por qué es significativo este partido para Messi?
Es significativo porque fue su último partido oficial en suelo argentino con la camiseta de la Selección.

