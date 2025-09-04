Messi habló sobre el Mundial: "Voy paso a paso; no tengo una decisión tomada"

Lionel Messi vivió una noche inolvidable en el estadio Monumental. No solo por la contundente victoria 3-0 frente a Venezuela, con dos goles suyos, sino porque fue el último partido oficial en suelo argentino con la camiseta de la Selección, por Eliminatorias. El capitán albiceleste cerró así un ciclo dorado que mezcló emoción, fútbol y una comunión inquebrantable con su gente.

Tras el encuentro, visiblemente conmovido, Messi habló con el corazón. “Me pasaron muchas cosas por la cabeza, sabiendo que era mi último acá por los puntos. Viví muchas cosas en esta cancha, buenas y no tan buenas. Siempre fue una alegría jugar en Argentina, ante nuestra gente. Hace muchos años que venimos disfrutando partido tras partido. Muy feliz”, declaró ante la prensa, en un Monumental que lo ovacionó de principio a fin.

Un ciclo que se cierra… y otro que se insinúa

Messi no solo fue el protagonista del triunfo: abrió y cerró el marcador con su inconfundible sello, y coronó así una actuación que quedará grabada en la memoria colectiva. Pero más allá de lo deportivo, sus palabras delinearon un momento bisagra.

“Poder terminar de esta manera acá es lo que siempre soñé. Poder festejar con mi gente. Durante muchos años se hablaron muchas cosas, pero me quedo con lo bueno. Todo lo que vivimos fue hermoso”, reflexionó el rosarino, haciendo un repaso emocional por su larga y a veces compleja historia con la camiseta albiceleste.

Consultado sobre la posibilidad de jugar un nuevo Mundial, Messi fue cauto y sincero: “No creo que juegue el otro Mundial... Lo más lógico es que no llegue. Estoy ilusionado, con ganas. Voy día a día, partido tras partido. Este año tuvimos una gran seguidilla. Ahora vengo de estar parado unos días. Cuando me siento bien, disfruto; si no, prefiero no estar. Iremos viendo”.

