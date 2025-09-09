El "Dibu" se convirtió en el segundo arquero con más partidos en la Selección

FOTO: El “Dibu” Martínez, en la previa del partido ante Ecuador.

La visita de Argentina a Ecuador por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 significó un nuevo hito para Emiliano Martínez en la Selección.

Con este partido, el "Dibu" se convirtió en el segundo arquero con más presencias con la camiseta "Albiceleste".

Martínez llegó a 55 partidos con la Selección y superó a Ubaldo "Pato" Fillol en la lista de presencias con la "Albiceleste".

Ahora, el arquero de la "Scaloneta" quedó solo por detrás de Sergio Romero en esta lista. "Chiquito" sumó 96 encuentros jugados en Argentina.

Con Argentina, Emiliano Martínez ganó dos Copa América y la Copa del Mundo en Qatar 2022.