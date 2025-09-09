El "Dibu" se convirtió en el segundo arquero con más partidos en la Selección
El arquero argentino superó a Ubaldo Fillol en la lista de presencias con la "Albiceleste".
09/09/2025 | 21:27Redacción Cadena 3
FOTO: El “Dibu” Martínez, en la previa del partido ante Ecuador.
La visita de Argentina a Ecuador por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 significó un nuevo hito para Emiliano Martínez en la Selección.
Con este partido, el "Dibu" se convirtió en el segundo arquero con más presencias con la camiseta "Albiceleste".
/Inicio Código Embebido/
Fútbol. Argentina cae ante Ecuador en el cierre de las Eliminatorias: seguilo en vivo
El conjunto argentino, ya clasificado, visita al equipo de Sebastián Beccacece. Transmite Cadena 3, Cadena3.com y app.
/Fin Código Embebido/
Martínez llegó a 55 partidos con la Selección y superó a Ubaldo "Pato" Fillol en la lista de presencias con la "Albiceleste".
Ahora, el arquero de la "Scaloneta" quedó solo por detrás de Sergio Romero en esta lista. "Chiquito" sumó 96 encuentros jugados en Argentina.
Con Argentina, Emiliano Martínez ganó dos Copa América y la Copa del Mundo en Qatar 2022.
Lectura rápida
¿Qué hito logró Emiliano Martínez? Se convirtió en el segundo arquero con más presencias en la Selección Argentina.
¿Cuántos partidos ha jugado Martínez con la Selección? Emiliano Martínez ha jugado 55 partidos con la Selección Argentina.
¿A quién superó en la lista de presencias? Superó a Ubaldo "Pato" Fillol en la lista de presencias con la "Albiceleste".
¿Quién es el arquero con más partidos en la Selección Argentina? Sergio Romero es el arquero con más partidos, con 96 encuentros.
¿Qué títulos ha ganado Martínez con la Selección? Ganó dos Copas América y la Copa del Mundo en Qatar 2022.