Con sorpresas, Scaloni presentó la prelista de la Selección

FOTO: La Selección argentina empató 1-1 con Colombia en su última presentación en Eliminatorias.

El técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, dio a conocer la lista preliminar de jugadores convocados para los partidos frente a Venezuela y Ecuador, correspondientes a la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Liderada por el capitán y figura Lionel Messi, la nómina incluye cuatro incorporaciones destacadas: el defensor Julio Soler, del Bournemouth de Inglaterra; Claudio Echeverri, del Manchester City; Alan Varela, del Porto de Portugal; y José Manuel López, del Palmeiras de Brasil.

Respecto a la convocatoria anterior, que incluyó los duelos contra Chile y Colombia, estos jugadores toman el lugar de Valentín Castellanos (Lazio, Italia), Valentín Barco (Racing Club de Estrasburgo, Francia), Nicolás Domínguez (Nottingham Forest, Inglaterra) y Enzo Fernández (Chelsea), quien cumple una sanción de dos fechas tras ser expulsado frente a Colombia.

Otro nombre que se suma a la prelista es Valentín Carboni, actualmente en el Genoa, donde marcó un gol en su debut en la Copa Italia contra Vicenza, tras brillar con el Inter de Milán en el Mundial de Clubes hace poco más de un mes.

De los jugadores que militan en el fútbol argentino, solo Marcos Acuña y Gonzalo Montiel, ambos de River Plate, forman parte de la lista. Además, Scaloni confirmó la presencia de Franco Mastantuono, reciente incorporación del Real Madrid.

El cuerpo técnico planea reducir la lista en dos o tres nombres para definir el plantel final que enfrentará a Venezuela el jueves 4 de septiembre en el estadio Monumental y a Ecuador, el martes siguiente, en Guayaquil, cerrando así esta etapa de las Eliminatorias.