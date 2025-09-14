En vivo

Rosario

Sociedad

"Tenemos las manos sucias por complicidad": la dura denuncia de monseñor Rossi

En su homilía, el cardenal Ángel Rossi critica la complicidad de la sociedad ante la explotación laboral, la trata de personas y la situación de los ancianos, recordando el llamado del Papa Francisco a la conciencia colectiva.

14/09/2025 | 10:17Redacción Cadena 3

FOTO: El cardenal Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba.

  1.

    Audio. "Tenemos las manos sucias por complicidad": la dura denuncia de monseñor Rossi

    Santa Misa

    Episodios

El cardenal Ángel Rossi realizó una dura crítica a la sociedad, en la homilía de este domingo, que fue transmitida por Cadena 3: "En nuestras ciudades muchos tienen o a veces tenemos las manos sucias debido a la complicidad cómoda y muda".

"El Papa Francisco decía 'quisiera que se escuchara el grito de Dios preguntándonos a cada uno de nosotros, ¿dónde está tu hermano?'. ¿Dónde está ese que estás explotando cada día en el taller clandestino, en la red de la prostitución, en la trata de personas? ¿Dónde están esos niños y jóvenes que utiliza para la mendicidad, para el narcotráfico, o para lucrar con su debilidad, como sucede con las apuestas online? O aquel que tiene que trabajar a escondidas porque no ha sido formalizado, ese abuelo que tiene que optar entre los medicamentos o la comida, en lo que Francisco llamó eutanasia encubierta", exclamó.

"No nos hagamos los distraídos, decía el Papa Francisco. La pregunta es para todos. En nuestras ciudades muchos tienen o a veces tenemos las manos sucias debido a la complicidad cómoda y muda", sentenció Rossi.

Lectura rápida

¿Quién realizó una crítica a la sociedad? El cardenal Ángel Rossi.

¿Qué se transmitió por Cadena 3? La homilía del cardenal Ángel Rossi.

¿Qué pregunta hizo el Papa Francisco? "¿Dónde está tu hermano?"

¿Qué temas abordó Rossi en su crítica? La explotación en talleres clandestinos, prostitución, trata de personas y la situación de los ancianos.

¿Qué llamó el Papa Francisco a la situación de los ancianos? Eutanasia encubierta.

