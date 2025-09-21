El cardenal Rossi volvió a criticar a los legisladores por el veto jubilatorio

En su mensaje en la misa de este domingo, el también arzobispo de Córdoba hizo hincapié en lo que representa el gesto de privar el aumento a los jubilados, en contraste con el incremento en sus dietas. Escuchá.

21/09/2025 | 14:23Redacción Cadena 3