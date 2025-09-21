En vivo

Tarde y Media

Mati Arrieta

Argentina

En vivo

Tarde y Media

Mati Arrieta

Rosario

En vivo

Heat 100

Fernanda y Fernando

En vivo

Clave de Sol

Pato Bon

En vivo

Fronteras afuera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

El cardenal Rossi volvió a criticar a los legisladores por el veto jubilatorio

En su mensaje en la misa de este domingo, el también arzobispo de Córdoba hizo hincapié en lo que representa el gesto de privar el aumento a los jubilados, en contraste con el incremento en sus dietas. Escuchá.

21/09/2025 | 14:23Redacción Cadena 3

FOTO: Rossi presidió la misa radial de este domingo.

  1.

    Audio. El cardenal Rossi volvió a criticar a los legisladores por el veto jubilatorio

    Santa Misa

    Episodios

 

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho