El cardenal Rossi volvió a criticar a los legisladores por el veto jubilatorio
En su mensaje en la misa de este domingo, el también arzobispo de Córdoba hizo hincapié en lo que representa el gesto de privar el aumento a los jubilados, en contraste con el incremento en sus dietas. Escuchá.
21/09/2025 | 14:23Redacción Cadena 3
FOTO: Rossi presidió la misa radial de este domingo.
-
Audio. El cardenal Rossi volvió a criticar a los legisladores por el veto jubilatorio
Santa Misa
/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/