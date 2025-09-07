El cardenal Rossi criticó a los legisladores por el veto al aumento jubilatorio

FOTO: Ángel Rossi:“A pesar de las penurias, nuestro pueblo no afloja la fe ni la esperanza"

El cardenal Ángel Rossi criticó con dureza, en la misa radial emitida por Cadena 3 este domingo, a los legisladores nacionales por el veto al aumento jubilatorio, en contraste con el aumento en sus dietas.

"Perdieron días en decidir negarle una mezquindad a los jubilados quienes, dos semanas antes, se concedieron, y sin perder tiempo, 9 millones", señaló el arzobispo de Córdoba en su homilía dominical.

"Que el Señor nos ayude a no perder el pudor", cerró.