Rony Vargas

Argentina

Rony Vargas

Rosario

Maratón de clásicos

Mario Zanoni

Ranking de la semana

Celeste Pereyra

Sunday morning

Sociedad

El cardenal Rossi criticó a los legisladores por el veto al aumento jubilatorio

"Perdieron días en decidir negarle una mezquindad a los jubilados los que, dos semanas antes, se concedieron, sin perder tiempo, 9 millones", señaló el arzobispo de Córdoba en su homilía dominical.

07/09/2025 | 09:10

FOTO: Ángel Rossi:“A pesar de las penurias, nuestro pueblo no afloja la fe ni la esperanza"

El cardenal Ángel Rossi criticó con dureza, en la misa radial emitida por Cadena 3 este domingo, a los legisladores nacionales por el veto al aumento jubilatorio, en contraste con el aumento en sus dietas.

"Perdieron días en decidir negarle una mezquindad a los jubilados quienes, dos semanas antes, se concedieron, y sin perder tiempo, 9 millones", señaló el arzobispo de Córdoba en su homilía dominical.

"Que el Señor nos ayude a no perder el pudor", cerró.

