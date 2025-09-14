En vivo

Rony en Vivo Notas

Nico Villa celebra 15 años de música con una noche única

Será el 20 de septiembre en en el corazón de su barrio natal, San Vicente, en el Auditorio Miguel Iriarte. 

14/09/2025 | 14:21Redacción Cadena 3

FOTO: Nico Villa en Rony en Vivo.

  1.

    Audio. Nico Villa celebra 15 años de música con una noche única.

    Rony en Vivo

    Episodios

Nico Villa invita a una celebración única el 20 de septiembre a las 20 horas en el Auditorio Miguel Iriarte, ubicado en San Jerónimo 2850, en su barrio natal, la República de San Vicente. Este evento conmemora 15 años de trayectoria musical y se titula 'Orígenes'.

 La entrada al espectáculo consiste en un alimento no perecedero, promoviendo así la solidaridad a través de la música. Nico, desde muy pequeño, ha demostrado su amor por el folclore, participando en numerosas peñas y festivales, como El Olivo y Doma y Folclore de Jesús María. 

Con 15 años de trayectoria, ha recorrido festivales en España y comenzó su camino musical en su barrio, donde sus primeros pasos fueron en un acto escolar. Esta conexión hace que la presentación del 20 de septiembre sea especialmente significativa para él. 

"Vamos a colaborar con mucho cariño y mucho amor. Estamos contentos", señaló a Cadena 3.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El show 'Orígenes' promete ser una celebración del camino recorrido, con la participación de grandes artistas quienes compartirán el escenario en esta importante noche. Nico Villa se prepara para ofrecer una experiencia inolvidable en el corazón de San Vicente. 

Entrevista de Rony en Vivo.

