El humor inteligente de Los Modernos regresó al Teatro Comedia de Córdoba

Los reconocidos humoristas Ale Orlando y Pedro Paiva regresan a la escena cordobesa con su espectáculo "El humor después del humor", que se presenta en el Teatro Comedia. Tras el éxito de 50 funciones realizadas el año pasado, los artistas agregaron tres funciones más para el próximo fin de semana debido a la alta demanda.

Los Modernos estuvieron en los estudios de Cadena 3, y compartieron todas las sensaciones de su gran éxito.

“Estamos muy contentos de volver a Córdoba, con un público que nos respeta y acompaña siempre”, expresó Orlando. La obra, escrita y dirigida por ambos, destaca por su creatividad y virtuosismo, con una escenografía mínima que resalta su talento. “Son 23 años juntos con la compañía de los modernos”, agregó Paiva, quien también mencionó que la gira por España está programada para marzo del próximo año.

El espectáculo se caracteriza por un formato innovador, donde cada texto breve se desarrolla en un minuto, adaptándose a la rapidez del consumo de contenido actual. “La gente tiene interiorizado el concepto del zapping, por lo que cada texto debe ser breve y directo”, explicó Paiva. “No subestimamos al espectador, lo que a nosotros nos inquieta, se lo devolvemos al público”, añadió Orlando.

El Teatro Comedia, que tiene una capacidad para 498 personas, fue renovado y ofrece una experiencia de alta calidad a los asistentes. “Es un lujo para los cordobeses, parece un teatro europeo”, destacó Paiva. Las funciones están programadas para este domingo a las 20:00, y el jueves, viernes y sábado de la próxima semana, a las 21:00 y 19:30 respectivamente.

Los artistas agradecieron el apoyo del productor José Palazzo, quien fue fundamental en su carrera. “José es una entidad para esta gente, genera trabajo y respeto”, comentó Paiva. La expectativa es alta, y las primeras funciones ya han demostrado ser un éxito rotundo, con el teatro lleno y un público riendo a carcajadas.

“Los Modernos están más graciosos que nunca”, concluyó Orlando, mientras que Paiva resaltó la calidad del espectáculo, que dura aproximadamente 80 minutos. La invitación está hecha para todos los amantes del humor inteligente y creativo que quieran disfrutar de esta propuesta única en el Teatro Comedia.

Entrevista de Rony en Vivo.