Victoria Alfonsina regresa a los escenarios con un emotivo homenaje musical

Victoria Alfonsina, una talentosa cantante y compositora, estuvo en los estudios de Cadena 3 y se mostró emocionada por su regreso a los escenarios y su reencuentro con Orlando, quien la acompañó en su infancia.

“Yo era re chica cuando él iba para allá”, recuerda Alfonsina, quien tenía 13 o 14 años en aquel entonces. “Me quería sacar con Mario y así cada dos días más o menos”, añade sobre sus recuerdos de esa época.

Alfonsina, conocida por su interpretación de “Doña Inés”, un chamamé que homenajea a las madres que esperan el regreso de sus hijos de la guerra de Malvinas, ha logrado reconocimiento en el ámbito musical. “Es un tema mío”, afirma con orgullo. El próximo 12 de septiembre, se presentará en el Aljibe, Castro Barros 940, junto a otros artistas, como parte de una terna que promete ser un espectáculo vibrante.

La artista, que participó en diversos festivales y tiene cuatro discos editados, destaca su trayectoria como corista de Jorge Rojas y su continua producción de videoclips y singles. “Hoy presentó ‘Cuando me abandone el alma’, grabado con Cuti Carabajal”, informa Alfonsina, quien también invita a sus seguidores a disfrutar de su música en las plataformas digitales.

En el programa, la cantante compartió su emotivo tema “Doña Inés”, que retrata la espera y el dolor de una madre. “Cuando vuelva mi hijito le cocino de ese guiso pulsudo para abrigar”, canta Alfonsina, evocando el sentimiento de nostalgia y esperanza que caracteriza su obra.

La presentación del 12 de septiembre comenzará a las 10 de la noche, y se espera una gran afluencia de público. “Las localidades son limitadas, así que hay que ocupar su lugar”, advierte la artista, quien también menciona que el evento incluirá cena y baile.

Los oyentes del programa han expresado su admiración por la artista. “Victoria tiene una hermosa voz”, comenta un oyente, mientras que otro recuerda con emoción el tema de Malvinas. “Fui soldado en 1982, y me emocionó”, dice un mensaje desde Estados Unidos.

Entrevista de Rony en Vivo.