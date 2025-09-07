En vivo

Nicolino Locche: "El intocable"

Este domingo se cumplen 20 años de la muerte del "Intocable". Reviví en Cadena 3 el legado de su carrera con la emocionante  entrevista de Rony Vargas en 2005, y una gran introducción de Juan Manuel Vargas.

07/09/2025 | 10:40Redacción Cadena 3

FOTO: Nicolino Locche: "El intocable"

  1.

    Audio. Nicolino Locche: el intocable

    Rony en Vivo

    Episodios

Por Juan Manuel Vargas.

Le tiraron de todo. Ganchos, jabs, uppercuts, directos de izquierda, de derecha; hasta algún codazo se le vino encima alguna vez. De todos modos nada llegaba a puerto, una cintura que se contorneaba bajo el plafond del Luna esquivaba golpes, cabezazos, escupidas, puteadas y un montón de ilusiones de pegarle al campeón.

Nicolino lo esquivó todo. Se le agachó al cuore hace unos meses y se le rió con tres by pass. Hace un par de días el calendario le tiró un 66 y el intocable, con una finta maravillosa, no acusó el golpe.

Hoy el bobo le tiró un directo que le dio de lleno.

Parece que venía cansado evitar tanto ataque, en un round que parecía no terminar nunca.

Ya está campeón, tranquilo. Gong

Entrevista de Rony Vargas en 2005

Hoy se cumplen 20 años de la muerte de Nicolino Loche, conocido como El Intocable, uno de los más grandes boxeadores argentinos. Su legado perdura en la memoria de los aficionados al boxeo y en la historia del deporte nacional.

En una entrevista realizada por Rony Vargas en enero de 2005, Locche reflexionó sobre su trayectoria y su conexión con Mendoza, su provincia natal y su conexión con Córdoba por su esposa. 

El boxeador recordó su pelea más importante, la que tuvo contra Paul Fuji en Japón, señalando que "la pelea de Paul Fuji, que la recuerda permanentemente". También lamentó la pérdida de material audiovisual de sus combates, explicando que "cuando estaba en el proceso, se rompieron muchas películas".

Sobre su carrera, Locche afirmó que "no se ganaba mucho dinero. A pesar de llenar el Luna Park, no se ganaba mucho dinero". Reflexionando sobre el presente del boxeo, expresó: "Lamentablemente me adelanté a los años, porque si hubiese boxeado ahora sería ganancial, es decir, ganaría muy buen dinero".

El cariño del público hacia Locche fue innegable, y él mismo lo reconoció: "La gente iba a ver a un Nicolino que no se dejaba pegar, era un verdadero bailarín arriba del ring". Su figura no solo convocó a hombres, sino también a muchas mujeres que lo siguieron a lo largo de su carrera.

En este aniversario, el legado de Nicolino Loche continúa vivo, recordado por su destreza en el ring y su carisma que cautivó a todo un país. 

Entrevista de Rony Vargas - Introducción de Juan Manuel Vargas.

