Alejandro Parise y la revolución de los robots humanoides para la vida cotidiana

Alejandro Parise es cofundador de Robots for Humanity, una empresa tecnológica originada en Córdoba, se encontraba en China participando de la World Robot Conference.

Junto a su equipo, asistió a una feria dedicada a robots humanoides en Beijing, gracias al apoyo de ProCórdoba y el gobierno de Córdoba. Durante la conferencia, Parise tuvo la oportunidad de conocer al menos 50 modelos de robots humanoides. Posteriormente, se trasladó a Shanghái, donde se reunió con el cónsul argentino y planeaba visitar Shenzhen para continuar explorando fabricantes de robots.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

En diálogo con Cadena 3, Parise expresó su entusiasmo por las innovaciones en el campo de la robótica. “No es ciencia ficción, existe y son las novedades que presenta el mundo”, afirmó.

Al ser consultado sobre las tareas que pueden realizar los robots, explicó que estos son capaces de ejecutar entre el 70% y el 80% de las labores que actualmente llevan a cabo los humanos en diversas industrias. “Hay robots que están siendo entrenados para el hogar, para todo lo que tenga que ver con limpieza, con colgar la ropa, poner la ropa en la lavadora, hacer la comida”, detalló.

Sin embargo, Parise aclaró que su empresa se enfoca en la industria manufacturera y automotriz, donde entrenan a los robots humanoides para realizar tareas repetitivas y que requieren esfuerzo físico, en un contexto donde resulta cada vez más difícil encontrar mano de obra para esos puestos. “Nosotros hacemos una pre-ingeniería del puesto que las empresas son propensas a poder acompañar con un robot humanoide”, comentó sobre el proceso que siguen al ofrecer su servicio.

Respecto a la posible amenaza que representan los robots para el empleo humano, Parise aseguró que no lo ven como tal. “Lo vemos como un complemento. Hoy, industrias automotrices específicamente, salen a buscar determinados puestos de trabajo que no son encontrados en el mercado”, explicó. En cuanto al costo de un robot humanoide, mencionó que actualmente se sitúa en alrededor de 100.000 dólares y que están trabajando con empresas de distintos sectores.

Los robots humanoides de uso doméstico también están comenzando a ser una realidad. El ejecutivo confirmó que ya existen hogares en China y Estados Unidos que los utilizan. “Hemos visto demostraciones de robots humanoides como FIGUR, sacando ropa de un cesto, poniendo en una lavadora, otros robots planchando, otros limpiando los vidrios”, comentó.

Un oyente del programa hizo una consulta sobre si había algún robot en particular que lo hubiera impresionado. Parise respondió que sí, destacando un robot que resuelve el problema de la autonomía de la batería. “Vimos un robot que detecta cuando se está por quedar sin batería, va hasta un puesto de carga, se saca la batería descargada, se pone una batería cargada y puede trabajar 24 horas”, relató, mostrando su asombro ante la innovación.

Al finalizar la conversación, se extendió una invitación a Parise para que regrese a Córdoba con alguno de los modelos de robots que comercializan. “Esperemos ya en septiembre o octubre tener los primeros robots humanoides en Córdoba”, indicó.

También se discutió el impacto de la tecnología en la industria automotriz, que está en proceso de transformación. “Este tipo de tecnologías, si bien aún no están del 100% maduras, van a ayudar a esa transformación”, concluyó.

La conversación dejó entrever un futuro en el que la robótica y la inteligencia artificial juegan un papel crucial en la evolución de las industrias y en la vida cotidiana, marcando un avance significativo en la tecnología que, hasta hace poco, parecía pertenecer al ámbito de la ciencia ficción.

Entrevista de "Rony en Vivo"