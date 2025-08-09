River sufrió en Avellaneda, pero el clásico con Independiente terminó sin goles
El "Rojo" tuvo las chances más claras, incluido dos goles en offside, en un encuentro muy disputado en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.
09/08/2025 | 20:32Redacción Cadena 3
FOTO: Independiente y River animan un nuevo clásico en Avellaneda. (Foto: CARP)
En desarrollo.
[Fuente: Noticias Argentinas]