Boca rescató un empate ante Racing con un cabezazo salvador de Milton Giménez
Fue 1-1. "La Academia" parecía que daba el golpe con un tanto de Solari, a los 30 del complemento, pero a falta de dos minutos para el final apareció la pegada de Paredes y la cabeza salvadora de Giménez.
09/08/2025 | 18:30Redacción Cadena 3
FOTO: "Maravilla" Martínez y Leandro Paredes disputan el balón.
En una Bombonera que clamaba por un respiro, Boca Juniors rescató un agónico empate 1-1 ante Racing Club por la cuarta fecha del Torneo Clausura. Sin embargo, el punto sabe a poco para un equipo "xeneize" que sigue hundido en una crisis profunda, sumando ya 12 encuentros sin saborear el triunfo.
"La Academia" se adelantó con un tanto de Santiago Solari y no pudo sostener la diferencia mínima. Milton Giménez, tras asistencia de Leandro Paredes, igualó a los 43 minutos del segundo tiempo.
Los de la Ribera siguen afuera de la zona de clasificación a octavos del Clausura y esta fecha podrían salir del ingreso a la Libertadores 2026 vía Tabla Anual.
Los de Avellaneda ya piensan en la ida de los octavos de la Libertadores ante Peñarol en Montevideo (este martes desde las 21:30).
El gol de Racing (Solari)
"Solari":— ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) August 9, 2025
Por su gol a Boca en el #TorneoClausura pic.twitter.com/XPSaebKmrn
El gol de Boca (Giménez)
¡¡EMPATA BOCA!! CENTRO DEL CAMPÉON DEL MUNDO Y CABEZAZO DE MILTON GIMÉNEZ PARA EL 1-1 ANTE RACING.— SportsCenter (@SC_ESPN) August 9, 2025
?? ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/75JF034xW3
[Fuente: Noticias Argentinas]