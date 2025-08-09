Boca rescató un empate ante Racing con un cabezazo salvador de Milton Giménez

En una Bombonera que clamaba por un respiro, Boca Juniors rescató un agónico empate 1-1 ante Racing Club por la cuarta fecha del Torneo Clausura. Sin embargo, el punto sabe a poco para un equipo "xeneize" que sigue hundido en una crisis profunda, sumando ya 12 encuentros sin saborear el triunfo.

"La Academia" se adelantó con un tanto de Santiago Solari y no pudo sostener la diferencia mínima. Milton Giménez, tras asistencia de Leandro Paredes, igualó a los 43 minutos del segundo tiempo.

Los de la Ribera siguen afuera de la zona de clasificación a octavos del Clausura y esta fecha podrían salir del ingreso a la Libertadores 2026 vía Tabla Anual.

Los de Avellaneda ya piensan en la ida de los octavos de la Libertadores ante Peñarol en Montevideo (este martes desde las 21:30).

El gol de Racing (Solari)

/Inicio Código Embebido/

"Solari":

Por su gol a Boca en el #TorneoClausura pic.twitter.com/XPSaebKmrn — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) August 9, 2025

/Fin Código Embebido/

El gol de Boca (Giménez)

/Inicio Código Embebido/

¡¡EMPATA BOCA!! CENTRO DEL CAMPÉON DEL MUNDO Y CABEZAZO DE MILTON GIMÉNEZ PARA EL 1-1 ANTE RACING.



?? ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/75JF034xW3 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 9, 2025

/Fin Código Embebido/

