Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Boca rescató un empate ante Racing con un cabezazo salvador de Milton Giménez

Fue 1-1. "La Academia" parecía que daba el golpe con un tanto de Solari, a los 30 del complemento, pero a falta de dos minutos para el final apareció la pegada de Paredes y la cabeza salvadora de Giménez.

09/08/2025 | 18:30Redacción Cadena 3

FOTO: "Maravilla" Martínez y Leandro Paredes disputan el balón.

En una Bombonera que clamaba por un respiro, Boca Juniors rescató un agónico empate 1-1 ante Racing Club por la cuarta fecha del Torneo Clausura. Sin embargo, el punto sabe a poco para un equipo "xeneize" que sigue hundido en una crisis profunda, sumando ya 12 encuentros sin saborear el triunfo. 

"La Academia" se adelantó con un tanto de Santiago Solari y no pudo sostener la diferencia mínima. Milton Giménez, tras asistencia de Leandro Paredes, igualó a los 43 minutos del segundo tiempo. 

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

Los de la Ribera siguen afuera de la zona de clasificación a octavos del Clausura y esta fecha podrían salir del ingreso a la Libertadores 2026 vía Tabla Anual. 

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

Los de Avellaneda ya piensan en la ida de los octavos de la Libertadores ante Peñarol en Montevideo (este martes desde las 21:30).

El gol de Racing (Solari)

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El gol de Boca (Giménez)

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

-

[Fuente: Noticias Argentinas]

