Un incendio destruyó un departamento en Córdoba: un herido y siete evacuados

Personal de la Dirección Bomberos de la Policía de Córdoba intervino este jueves por la mañana en un incendio registrado en una pensión ubicada en calle Caseros al 1.100, en el barrio Alberdi del centro de la ciudad.

El fuego se originó en una habitación situada en el primer piso del edificio.

El jefe de turno de bomberos de la Policía, Agustín Medina, comentó a Cadena 3: "Cuando llegamos, el rápido accionar de la dirección de la Policía de Córdoba nos permitió extinguir el incendio que se estaba gestando en una habitación".

Según el reporte oficial, los bomberos lograron sofocar las llamas de manera efectiva. Siete inquilinos que se encontraban en el lugar realizaron una autoevacuación sin inconvenientes.

Sin embargo, un hombre de 57 años requirió atención médica y fue trasladado al Instituto del Quemado para una evaluación más detallada de su estado de salud.

Las autoridades no informaron aún sobre las causas del incendio, que serán investigadas en las próximas horas.

Informe de Lucía González.