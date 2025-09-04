Un incendio destruyó un departamento en Córdoba: un herido y siete evacuados
Todo sucedió en barrio Alberdi. Un hombre de 57 años debió ser derivado al Instituto del Quemado. El fuego se originó en una habitación del primer piso.
04/09/2025 | 08:42Redacción Cadena 3
FOTO: Un incendio destruyó en departamento en barrio Alberdi. (Foto: Policía)
-
Audio. Un incendio destruyó un departamento en Córdoba: un herido y siete evacuados
Radioinforme 3
Personal de la Dirección Bomberos de la Policía de Córdoba intervino este jueves por la mañana en un incendio registrado en una pensión ubicada en calle Caseros al 1.100, en el barrio Alberdi del centro de la ciudad.
El fuego se originó en una habitación situada en el primer piso del edificio.
El jefe de turno de bomberos de la Policía, Agustín Medina, comentó a Cadena 3: "Cuando llegamos, el rápido accionar de la dirección de la Policía de Córdoba nos permitió extinguir el incendio que se estaba gestando en una habitación".
/Inicio Código Embebido/
Inseguridad en Córdoba. Condenaron a la banda que robó y torturó a una familia en un campo de Oliva
El robo fue orquestado desde una celda de la cárcel de Villa María a través de una videollamada. El fallo fue contra cuatro de los siete acusados.
/Fin Código Embebido/
Según el reporte oficial, los bomberos lograron sofocar las llamas de manera efectiva. Siete inquilinos que se encontraban en el lugar realizaron una autoevacuación sin inconvenientes.
Sin embargo, un hombre de 57 años requirió atención médica y fue trasladado al Instituto del Quemado para una evaluación más detallada de su estado de salud.
Las autoridades no informaron aún sobre las causas del incendio, que serán investigadas en las próximas horas.
/Inicio Código Embebido/
Investigación en Córdoba. Medicamentos vencidos en Quilino: investigan si la intendenta ocultó pruebas
La fiscal del caso, Analía Cepede, habló con Cadena 3 y explicó que buscan establecer cuál sería la responsabilidad del municipio para proceder a las imputaciones correspondientes.
/Fin Código Embebido/
Informe de Lucía González.