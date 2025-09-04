Medicamentos vencidos en Quilino: investigan si la intendenta ocultó pruebas





La fiscal Analía Cepede, a cargo de la investigación sobre irregularidades en el hospital municipal de Quilino, brindó detalles sobre el caso iniciado tras la denuncia de una médica de guardia. La profesional alertó sobre la presencia de medicamentos vencidos en el nosocomio, tanto en el área de enfermería como en la farmacia del hospital.

Según explicó la fiscal en diálogo con Cadena 3, la denuncia se originó el domingo cuando la médica, durante su turno, constató que, en la enfermería, donde se atienden pacientes de guardia, y en la farmacia del hospital había medicamentos vencidos. Algunos no habían sido utilizados, pero otros sí se habrían suministrado a pacientes.

Preocupada por la situación, la médica solicitó la presencia de autoridades locales. La intendenta de Quilino, Mabel Godoy, y el secretario de Gobierno acudieron al hospital, asegurándole que resolverían el problema. Sin embargo, disconforme con la respuesta, la médica abandonó su guardia y, a las 4 de la mañana del lunes, realizó una denuncia en la comisaría.

Cepede detalló que, tras la denuncia, el lunes por la mañana se ordenó un allanamiento en el hospital con la participación de Policía Científica y una médica forense. El procedimiento tuvo resultado positivo: se secuestraron medicamentos vencidos en el área farmacológica, mezclados con otros en fecha, listos para ser entregados a los médicos de guardia. En la enfermería, se encontraron en una vitrina, destinada a medicamentos de uso inmediato, un anticoagulante vencido desde mayo de 2025, que había sido utilizado, y cuatro broncoaspiradores vencidos desde junio de 2025, también usados. Además, se incautaron 15 bolsas de residuos patógenos, recolectadas durante una semana, antes de que fueran retiradas por el camión municipal.

La fiscal destacó la gravedad del caso, especialmente por medicamentos como la epinefrina (adrenalina), usada en emergencias como paros cardiorrespiratorios o traumatismos de cráneo, donde un fármaco vencido podría no surtir efecto. Explicó que la farmacia del hospital estaba a cargo de una empleada municipal sin formación en salud, quien era la única con acceso a la llave del área. Los médicos de guardia dependían de esta persona para obtener los medicamentos, sin responsabilidad directa en el control de las fechas de vencimiento.

Respecto a la organización de los medicamentos, Cepede señaló que, tras la denuncia, las autoridades del hospital habrían separado los fármacos vencidos el domingo para devolverlos al programa Remediar, según un video difundido por la encargada de la farmacia, la intendenta y el secretario de gobierno. Sin embargo, la fiscal aclaró que la presencia de la intendenta en el hospital resultó llamativa, ya que el nosocomio cuenta con un director responsable, y se está evaluando el rol de cada involucrado para determinar posibles imputaciones.

La investigación continúa con el análisis de testimonios de personal del hospital y pacientes, así como de documentación sobre ingresos y diagnósticos. Las 15 bolsas de residuos patógenos están siendo examinadas por el área de química legal de la Policía Judicial para identificar los medicamentos descartados y verificar si coinciden con la denuncia. Cepede subrayó que la fiscalía trabaja con cuidado para evitar cualquier interpretación política y busca pruebas sólidas para establecer responsabilidades.

La fiscal no confirmó sospechas de ocultamiento de pruebas, pero indicó que no se descarta ninguna hipótesis, incluyendo posibles delitos como omisión de los deberes de funcionario público o suministro infiel de medicamentos. El caso sigue en etapa de recolección de pruebas para esclarecer los hechos.

Entrevista de Miguel Clariá y Francisco Centeno.