Un hombre murió tras recibir una descarga eléctrica en una fábrica de Córdoba
La víctima es un operario de 40 años. Las autoridades investigan las causas del siniestro que ocurrió en el barrio Marqués de Sobremonte.
19/08/2025 | 08:17Redacción Cadena 3
FOTO: Un hombre murió tras recibir una descarga eléctrica en una fábrica de Córdoba.
-
Audio. Un hombre murió tras recibir una descarga eléctrica en una fábrica de Córdoba
Radioinforme 3
Un trágico accidente laboral dejó como saldo la muerte de un hombre, que recibió una descarga eléctrica en una fábrica de suspensiones para vehículos de Córdoba, ubicada en la calle Miguel de Mujica, en el barrio Marqués de Sobremonte.
El operario, un hombre de 40 años, estaba trabajando el lunes por la noche en el momento del incidente. Según el comisario David Miranda, el hecho fue reportado a las 20 horas cuando el encargado de la fábrica alertó a la policía tras constatar la muerte del trabajador.
/Inicio Código Embebido/
Fue tras una pelea. Quién era el hombre que fue asesinado por el “perejil” del caso Dalmasso
Rubén Ezequiel Acuña Ustarroz, tenía 37 años y murió tras un violento episodio ocurrido este sábado en Río Cuarto.
/Fin Código Embebido/
"La persona recibió una descarga eléctrica, por causas que se deben establecer, y falleció en el lugar", explicó Miranda.
Hasta el momento, se desconoce si se estaban cumpliendo todas las normas de seguridad en la fábrica al momento del accidente. Las autoridades continúan investigando las circunstancias que llevaron a esta tragedia laboral.
Informe de Lucía González.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en la fábrica de Córdoba? Un accidente laboral resultó en la muerte de un operario por una descarga eléctrica.
¿Quién fue la víctima? Un hombre de 40 años que trabajaba en la fábrica de suspensiones para vehículos.
¿Cuándo sucedió el accidente? El accidente ocurrió el lunes por la noche.
¿Dónde tuvo lugar el incidente? En una fábrica ubicada en la calle Miguel de Mujica, en el barrio Marqués de Sobremonte, Córdoba.
¿Cómo se produjo la muerte del operario? Recibió una descarga eléctrica, aunque las causas exactas aún están bajo investigación.
¿Por qué se investiga el accidente? Se desconoce si se cumplían las normas de seguridad en la fábrica al momento del accidente.