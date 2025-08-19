En vivo

Radioinforme 3

Un hombre murió tras recibir una descarga eléctrica en una fábrica de Córdoba

La víctima es un operario de 40 años. Las autoridades investigan las causas del siniestro que ocurrió en el barrio Marqués de Sobremonte.

19/08/2025 | 08:17Redacción Cadena 3

FOTO: Un hombre murió tras recibir una descarga eléctrica en una fábrica de Córdoba.

Un trágico accidente laboral dejó como saldo la muerte de un hombre, que recibió una descarga eléctrica en una fábrica de suspensiones para vehículos de Córdoba, ubicada en la calle Miguel de Mujica, en el barrio Marqués de Sobremonte.

El operario, un hombre de 40 años, estaba trabajando el lunes por la noche en el momento del incidente. Según el comisario David Miranda, el hecho fue reportado a las 20 horas cuando el encargado de la fábrica alertó a la policía tras constatar la muerte del trabajador.

"La persona recibió una descarga eléctrica, por causas que se deben establecer, y falleció en el lugar", explicó Miranda

Hasta el momento, se desconoce si se estaban cumpliendo todas las normas de seguridad en la fábrica al momento del accidente. Las autoridades continúan investigando las circunstancias que llevaron a esta tragedia laboral.

Informe de Lucía González.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en la fábrica de Córdoba? Un accidente laboral resultó en la muerte de un operario por una descarga eléctrica.

¿Quién fue la víctima? Un hombre de 40 años que trabajaba en la fábrica de suspensiones para vehículos.

¿Cuándo sucedió el accidente? El accidente ocurrió el lunes por la noche.

¿Dónde tuvo lugar el incidente? En una fábrica ubicada en la calle Miguel de Mujica, en el barrio Marqués de Sobremonte, Córdoba.

¿Cómo se produjo la muerte del operario? Recibió una descarga eléctrica, aunque las causas exactas aún están bajo investigación.

¿Por qué se investiga el accidente? Se desconoce si se cumplían las normas de seguridad en la fábrica al momento del accidente.

