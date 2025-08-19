FOTO: Un hombre murió tras recibir una descarga eléctrica en una fábrica de Córdoba.

Un trágico accidente laboral dejó como saldo la muerte de un hombre, que recibió una descarga eléctrica en una fábrica de suspensiones para vehículos de Córdoba, ubicada en la calle Miguel de Mujica, en el barrio Marqués de Sobremonte.

El operario, un hombre de 40 años, estaba trabajando el lunes por la noche en el momento del incidente. Según el comisario David Miranda, el hecho fue reportado a las 20 horas cuando el encargado de la fábrica alertó a la policía tras constatar la muerte del trabajador.

"La persona recibió una descarga eléctrica, por causas que se deben establecer, y falleció en el lugar", explicó Miranda.

Hasta el momento, se desconoce si se estaban cumpliendo todas las normas de seguridad en la fábrica al momento del accidente. Las autoridades continúan investigando las circunstancias que llevaron a esta tragedia laboral.

Informe de Lucía González.