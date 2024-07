UEPC posterga las asambleas y aguarda por una nueva oferta del Gobierno

Los docentes de la provincia de Córdoba, nucleados en UEPC, aguardan hoy una nueva propuesta salarial por parte del gobierno de Martín Llaryora.

En diálogo con Cadena 3, Franco Boczkowski, representante de UEPC Capital expresó que tras el paro y las asambleas de la semana pasada, en rechazo a la propuesta que no atendía la necesidad de recuperación salarial, "el gobierno se comprometió a hacer una nueva propuesta hoy lunes".

En este marco manifestó que la Junta Ejecutiva de UEPC "modificó el cronograma de asambleas que había resuelto la Asamblea Provincial del Sindicato, en virtud de esperar la propuesta del gobierno".

"Todavía no conocemos la propuesta, no se ha oficializado y no se ha hecho conocer a los docentes, pero sí se conoce, se sabe o circula que la propuesta no atiende el reclamo de mejorar la pauta salarial, el porcentaje de incremento salarial, para responder a la demanda de la recuperación del salario, porque el salario viene perdiendo poder adquisitivo de forma muy cruel en estos meses", adelantó.

El dirigente recordó que la oferta anterior fue rechazada por unanimidad porque no permitía una recuperación salarial.



Informe de Lucía González