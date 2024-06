Docentes universitarios instalaron carpa en Rosario en medio de un paro doble.

En medio de un paro doble , docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) montaron una carpa en la plaza San Martín como forma de protesta por mejoras salariales y condiciones laborales.

La medida rememora las carpas blancas instaladas durante tres años en los 90 por los docentes. Sin embargo, esta vez, los manifestantes esperan que no se necesiten tres años para que sean escuchados.

"Nuestras demandas básicamente tienen que ver con subir los salarios, que en lo que fue del gobierno de mi ley cayeron estrepitosamente, más presupuesto para la universidad, restitución del FONID", explicó Federico Gayoso, secretario general de Coad, al móvil de Cadena 3 Rosario.

Añadió que el aumento del 270% sólo para gastos de funcionamiento no es suficiente y enfatizó: "Nosotros lo que decimos es que pagar la luz y que esté el edificio abierto no es suficiente. Si no hay docentes adentro, si no hay no docentes adentro, tampoco puede funcionar la universidad pública", precisó.

La protesta cuenta con el apoyo de las agrupaciones estudiantiles de la UNR. Además, denunciaron las precarias condiciones salariales: "Un profesor asociado con una jornada laboral de 8 horas diaria y 5 años de antigüedad cobra por debajo la línea de pobreza", afirmaron.

Los manifestantes reclaman un aumento salarial del 50% para recuperar su poder adquisitivo a niveles previos a noviembre pasado. En respuesta a lo considerado como una provocación por parte del gobierno -una oferta del 0% de aumento salarial en la última paritaria-, los docentes decidieron profundizar el plan de lucha con un paro de 48 horas y la instalación de la carpa.

La protesta no se limita a los docentes: "Hoy nos rodeamos de movimiento social, organizaciones de derechos humanos, sindicatos de otros sectores, el movimiento estudiantil", detallaron. La idea es que la carpa funcione como un espacio para debates y coordinación con otros sectores en lucha.