Liliana González habló de la importancia de los docentes del nivel inicial

En esta oportunidad, me gustaría hablar acerca del importante rol del docente de nivel inicial, que recibe a este producto de la familia: los cimientos que han podido hacer papá y yo mamá, en ese ser que se está constituyendo, armando, construyendo.

Hay dos tipos de niños: si bien cada niño es un mundo, están los que ya han ido a salitas maternales y a guarderías y ya están acostumbrados a despegarse de papá y mamá. Y están aquellos que lo hacen por primera vez, por primera vez salen de la familia a otro mundo, a otras caras, a otros rostros, a otro edificio, a otra dinámica. Y algunos, no están preparados.

Creo que la mayor dificultad en el nivel inicial es cuando la familia entrega bebés disfrazados de escolares: les pones el pintorcito y le pones la mochilita, pero si no se separó nunca de mamá y papá y ese trabajo no está resuelto, al docente inicial se le hace difícil porque se instala el llanto u otro síntoma de berrinches, de caprichos y demás, de no querer estar. ¿Por qué? Porque no están listos, porque no están preparados. Ahí está todo el tema de la adecuación, de la aclimatación de estos niños, de un trabajo con los padres para que ayuden a esta separación.

El nivel inicial es el nivel del juego, del dibujo, del lenguaje, de la palabra, es el nivel de la alegría. No hay niño que haya atendido en estos 50 años que de primer grado que no quiera volver al nivel inicial porque lo asimilan al juego. Con lo que el sistema educativo debería pensar por qué no seguir jugando con las palabras, con las imágenes, en cualquiera de los niveles, porque la verdad que todos llevamos un niño adentro y, tengamos la edad que tengamos, cuando aparece el juego uno lo disfruta un montón.

Es ahí donde termina de desarrollarse el lenguaje, se acopia el vocabulario, se trabaja mucho el dibujo, la expresión gráfica, la motricidad fina, la motricidad gruesa. Pero yo encontré una metáfora, un símbolo, del jardín de infantes que es el arenero. A pesar de que está bastante cuestionada su valor higiénico, digamos, en el arenero descubre qué tipo de niño tienen.

Están aquellos que solamente yacen en castillos y si un niño de tres-cuatro años hace castillos viene muy bien toda su construcción simbólica, su aparato cognitivo, esta regio.

Está otro chico que llena y vacía baldes, lo único que sabe hacer es poner arena y vaciarlo, poner arena y vaciarlo. A ese chico todavía no inauguró el juego, hay que ayudarlo y el nivel inicial es el ideal para enseñar a jugar. Sobre todo, a jugar con otros.

Después está uno más preocupante que es aquel que toma la arena y no sabe qué hacer con ella y la arena se desliza entre sus dedos, pero no hay ninguna idea, ningún armazón, ninguna construcción ahí, ese es preocupante, ese chiquito es digno de hacernos alguna interrogante a ver qué está pasando.

Y después está el agresivo, el que tira la arena en los ojos de los compañeros y ahí también hay que actuar porque, evidentemente, las emociones no las maneja y hay una violencia o una agresividad que no la ha podido contener.

Ese es el nivel inicial, en ese género podemos ver todo y los docentes de nivel inicial tienen que hacerse buenas preguntas porque todo lo que ellos puedan detectar ahí es como "preventivo", es como que mientras antes se tome el chiquito aislado, el chiquito que no puede dibujar, el que no puede jugar, el que viene con trastornos del lenguaje. Mientras más rápido se actúe ahí menos problema habrá después con el aprendizaje de la lectoescritura y las matemáticas.

Al nivel inicial llegan los chicos transparentes, los chicos tal cual los va a construir la familia, muy curiosos en general, la edad de los porqués y ojalá después en el sistema educativo siga la curiosidad y siga la alegría por encontrarse con sus compañeros para jugar y para aprender.

La verdad es que los docentes de nivel inicial tienen que tener una capacitación muy especial, una mirada preventiva, un accionar más allá del currículum para poder hacer el puente, del arenero, el pizarrón, del rincón del cuento a la lectura y la escritura, del compartir la merienda y el recreo a la socialización real, del juego dramático a internalizar el juego con leyes y mantener la curiosidad de los chicos.

Saber que la alfabetización se cimenta en los aprendizajes, que en ese nivel inicial se van desarrollando. Y ahí están los niños confiando en el docente, aprendiendo por amor, se les dice jardín maternal, se les dice que la maestra es la segunda mamá, en realidad ya con una sola mamá tienen suficiente. Lo bueno sería que antes del nivel inicial y durante el nivel inicial sostengan las preguntas, sostengan la curiosidad, aprendan a jugar con otros, aprendan a ser empáticos, aprendan a manejar sus impulsos y vayan aprendiendo que las conductas tienen consecuencias.

Alguna vez leí el catálogo de los maestros jardineros y decía en un momento que el maestro jardinero tiene que enseñar a dejar todas las cosas, a jugar para dejar todas las cosas en orden, a no llevarse la casa nada que no sea suyo. Me puse a pensar qué importante sería que los que lleguen a la Casa Rosada se acuerden de lo que aprendieron en la salita verde, ¿no? A dejar las cosas como las encontraron y a no llevarse la casa, nada que no sea de ellos.

