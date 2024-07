Uepc Capital adelantó que rechazará la nueva propuesta del Gobierno

La oferta salarial propuesta por el Gobierno a los docentes de la provincia será evaluada este viernes en la Asamblea Provincial, pero desde UEPC Capital, su secretario general, Franco Boczkowski, adelantó a Cadena 3 que la rechazarán.

En este marco, sostuvo que la oferta no cumple con las necesidades salariales actuales del sector docente. "La propuesta no se acepta, no está a la altura de las necesidades de recuperación salarial que tienen los salarios docentes hoy", dijo.

Además, anticipó que después del receso invernal habrá un paro de 48 horas y acciones para visibilizar el conflicto. "Capital hemos resuelto un plan de lucha inicio luego del receso invernal, con un paro 48 horas el día lunes y martes", indicó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Para el secretario general de UEPC Capital en la asamblea de este viernes la mayoría de las delegaciones van a rechazar la propuesta y discutirán medidas de lucha. "La asamblea de hoy va a rechazar la propuesta porque la mayoría de los docentes de la provincia y de los departamentos, de las delegaciones departamentales y sus asambleas, han resuelto el rechazo a la propuesta y la exigencia de que se mejore la pauta y han definido, además, planes de lucha", detalló.

Boczkowski también apuntó contra la conducción de UEPC provincial, quien esperaba aceptar esta propuesta, pero que, sin embargo, en las asambleas y delegaciones del interior consideran que "no está a la altura de las necesidades de recuperación salarial que tienen los salarios docentes hoy". "Es decir, no se recupera el salario al mismo nivel tan cruel, abrupto, con el que se ha perdido poder adquisitivo a causa de las políticas del Gobierno provincial y también del Gobierno nacional, que nos ha extirpado parte del salario", analizó.

Y concluyó: "El Gobierno tiene que preocuparse por mejorar la propuesta salarial para los docentes para salir del conflicto. Es responsabilidad del Gobierno haber golpeado tan abruptamente los salarios docentes y no traer un planteo ahora para resolverlo".

Entrevista de Miguel Clariá.