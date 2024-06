Toma del Pabellón Argentina: exfiscal de la causa lamentó la prescripción

La Justicia extinguió la causa para los 17 imputados por la toma del Pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba, ocurrida en septiembre de 2018. El Tribunal Federal declaró la extinción de la acción penal a favor de los imputados, que fueron acusados de usurpación y turbación de la posesión. De esta manera, la causa prescribió.

El juez federal Juan Montesi resolvió cerrar la causa debido al paso del tiempo, una decisión que ha sido criticada por investigadores y miembros de la justicia federal. El fiscal Maximiliano Hairabedian había advertido repetidamente sobre el riesgo de prescripción y solicitó que se realizara el juicio.

La exfiscal Graciela López de Filoñuk, quien estuvo a cargo de la investigación inicialmente, expresó en diálogo con Cadena 3 su frustración ante esta decisión. "Fue una noticia que lamento profundamente y me siento frustrada porque se desvanece todo el empeño y la fuerza puesta en la Fiscalía para la investigación de esta causa", señaló.

López de Filoñuk también expresó que esta resolución sobre la prescripción de la causa es un mensaje que "no es de los mejores que se le da a la sociedad, porque pienso que contribuye a descreer el servicio de justicia".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Y añadió: "Hay muchas causas que sí que se prescriben, pero no se tendría que prescribir ninguna causa, comencemos por ahí. En este caso de tanta trascendencia, es realmente increíble que haya sucedido esto. Me consta que Maximiliano Hairabedian instó en tiempo y forma la elevación a juicio de la causa. Y me consta también que en forma reiterada solicitaba la realización de la audiencia".

Uno de los afectados por esta toma fue Gustavo Posadas, propietario del bar dentro del Pabellón Argentina. Según Posadas, durante los 30 días que duró la ocupación le saquearon las heladeras e impidieron trabajar: "Tuve que pagar salarios e impuestos durante esos 30 días", contó a Cadena 3.

López de Filoñuk destacó el daño causado por estos hechos: "Esa protesta había afectado el núcleo central del funcionamiento de la Universidad Nacional de Córdoba". Sin embargo, lamenta que ni las autoridades universitarias ni Posadas se constituyeran como querellantes durante su tiempo al frente del caso.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Mientras yo estuve a cargo de la causa, las autoridades de la UNC no se constituyeron como querellantes, eso fue lo grave. Yo estaba sola. A Posadas la única vez que lo vi fue cuando vino a prestar declaración testimonial en la sede del Juzgado Federal número 3, que recuerdo que vino acompañado por un abogado. Generalmente los testigos no llevan abogados, pero yo no me opuse a la presencia de este señor, que no recuerdo el apellido, mientras tanto no interviniera", remarcó.

Respecto a las acusaciones que recibió la exfiscal por "criminalizar la protesta", López de Filoñuk dijo que, en ese entonces, constató los delitos de usurpación del Pabellón Argentina, más los daños. La acusación fue realizada por un vicedecano de la Facultad de Psicología de la UNC.

"Ese calificativo me dolió muchísimo, porque yo he trabajado siempre con mucha honestidad y nunca me he excedido en mis funciones. Siempre he cumplido, mi cargo no era poder, sino que era servicio a la sociedad", concluyó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Miguel Clariá.