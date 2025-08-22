En vivo

¿Qué electrodoméstico de línea blanca podés comprar y traer del exterior?

El especialista en comercio exterior, Gustavo Scarpetta, informó en Cadena 3 que a partir de ahora los viajeros pueden traer un producto por especie de forma anual, y explicó el nuevo régimen.

22/08/2025 | 09:20Redacción Cadena 3

FOTO: El Gobierno liberó el ingreso de electrodomésticos de línea blanca al país.

  1.

    Audio. El Gobierno liberó el ingreso de electrodomésticos de línea blanca al país

    Radioinforme 3

    Episodios

El Gobierno nacional liberó el ingreso al país de electrodomésticos de línea blanca, a partir de un anuncio reciente del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. 

La nueva normativa, establecida por el ARCA, permite el ingreso de productos como heladeras, lavarropas y aires acondicionados, que anteriormente estaban prohibidos.

Gustavo Scarpetta, economista y especialista en comercio exterior, explicó en Cadena 3 que "ahora se podrá traer heladeras, lavarropas, secarropas, lavavajillas, cocina, termotanques, calderas y aire acondicionado". 

Esta normativa aplica al régimen de equipaje acompañado, donde cada viajero puede traer un producto por especie, una vez al año.

El especialista informó que es necesario que el producto viaje con el viajero, lo que significa que un flete no puede hacerse cargo de la entrega: "Esto es para equipaje acompañado, o sea, tiene que venir con el viajero". Además, aclaró que no existe un límite de valor para los productos, solo un tope por especie.

La norma permite traer artículos de cualquier país, pero Scarpetta observa que probablemente sea más común que se realicen compras en países limítrofes, ya que los costos de flete pueden contrarrestar la compra.

Entrevista de Radioinforme 3.

