¿Qué electrodoméstico de línea blanca podés comprar y traer del exterior?
El especialista en comercio exterior, Gustavo Scarpetta, informó en Cadena 3 que a partir de ahora los viajeros pueden traer un producto por especie de forma anual, y explicó el nuevo régimen.
22/08/2025 | 09:20Redacción Cadena 3
FOTO: El Gobierno liberó el ingreso de electrodomésticos de línea blanca al país.
-
Audio. El Gobierno liberó el ingreso de electrodomésticos de línea blanca al país
Radioinforme 3
El Gobierno nacional liberó el ingreso al país de electrodomésticos de línea blanca, a partir de un anuncio reciente del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
La nueva normativa, establecida por el ARCA, permite el ingreso de productos como heladeras, lavarropas y aires acondicionados, que anteriormente estaban prohibidos.
Gustavo Scarpetta, economista y especialista en comercio exterior, explicó en Cadena 3 que "ahora se podrá traer heladeras, lavarropas, secarropas, lavavajillas, cocina, termotanques, calderas y aire acondicionado".
/Inicio Código Embebido/
Amenazas en Berazategui. Pidieron la suspensión preventiva del funcionario de ARCA que amenazó de muerte a madre e hijo en un country
Lo hizo el abogado de la familia ante el titular del organismo, Juan Alberto Pazo. Denuncian que el denunciado "se presentó en evidente estado de ebriedad".
/Fin Código Embebido/
Esta normativa aplica al régimen de equipaje acompañado, donde cada viajero puede traer un producto por especie, una vez al año.
El especialista informó que es necesario que el producto viaje con el viajero, lo que significa que un flete no puede hacerse cargo de la entrega: "Esto es para equipaje acompañado, o sea, tiene que venir con el viajero". Además, aclaró que no existe un límite de valor para los productos, solo un tope por especie.
La norma permite traer artículos de cualquier país, pero Scarpetta observa que probablemente sea más común que se realicen compras en países limítrofes, ya que los costos de flete pueden contrarrestar la compra.
/Inicio Código Embebido/
Elecciones 2025. De la Sota cuestionó el apoyo que Schiaretti y Llaryora le dieron a Milei
"Nos hemos posicionado distinto respecto al Gobierno nacional", dijo en Cadena 3 la diputada. Y manifestó ser "una opción para aquellos cordobeses que no convalidan las políticas de Milei".
/Fin Código Embebido/
Entrevista de Radioinforme 3.